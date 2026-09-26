New York Yankees përballë Baltimore Orioles, 26 shtator 2026 — përditësime live
Në ndeshjen e zhvilluar më 26 shtator 2026 në Yankee Stadium, New York Yankees (92-68) u përballën me Baltimore Orioles (79-81). Pas dy inningjesh rezultati ishte 0-0; Orioles kishin regjistruar katër goditje ndërsa Yankees ende nuk kishin shënuar. Në statistikat fillestare shfaqej se R. Yarbrough kishte hedhur 40 topa.
Siç raporton Bleacher Report, në pjesën e dytë pati disa eliminime: Jazz Chisholm u eliminua me strikeout pas një foul tip, Spencer Jones u eliminua me strikeout dhe Luis García dërgoi një top fluturues që u kap nga Christian Franklin në fushën e majtë. Gjatë atij momenti, Yohel Pozo vodhi bazën e dytë — e para vjedhje baze në karrierën e tij.
Ndeshja vijoi si pjesë e fundjavës së fundit të sezonit të rregullt, pas ceremonisë përkujtimore për CC Sabathia që u mbajt para ndeshjes. Të dy ekipet po kërkonin të mbyllnin pjesët e mbetura të kalendarit me performanca të qëndrueshme për t’i dhënë fund sezonit me momentum pozitiv.
Për përditësime të mëtejshme dhe përmbledhje live nga ky përballje, ndiqni dritaret e raportimit të Bleacher Report.
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