Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.44 ▼2.29%
ARI 4,321 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,079 ▼ -0.64% ETH $2,692 ▼ -0.1% XRP $1.5662 ▲ +1.13% SOL $122.0400 ▲ +3.81%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
26 Sht 2026
Breaking
Papastavrou: ExxonMobil nis shpimet eksploruese në fillim të 2027-ës në Detin Jon Plaka: një turiste gjendet e vdekur nën rrënoja, kërkimet vazhdojnë për 5 të zhdukurit SmackDown Live: Finn Balor në triple threat me CM Punk dhe Gunther, ndeshje në kafaz dhe hyrjet e grave «Hadestown» zgjat qëndrimin në West End deri në dhjetor 2027: periudhë e re rezervimesh për muziklin fitues të Tony-t New York Yankees përballë Baltimore Orioles, 26 shtator 2026 — përditësime live
Menu
MLB

New York Yankees përballë Baltimore Orioles, 26 shtator 2026 — përditësime live

· 1 min lexim

Në ndeshjen e zhvilluar më 26 shtator 2026 në Yankee Stadium, New York Yankees (92-68) u përballën me Baltimore Orioles (79-81). Pas dy inningjesh rezultati ishte 0-0; Orioles kishin regjistruar katër goditje ndërsa Yankees ende nuk kishin shënuar. Në statistikat fillestare shfaqej se R. Yarbrough kishte hedhur 40 topa.

Siç raporton Bleacher Report, në pjesën e dytë pati disa eliminime: Jazz Chisholm u eliminua me strikeout pas një foul tip, Spencer Jones u eliminua me strikeout dhe Luis García dërgoi një top fluturues që u kap nga Christian Franklin në fushën e majtë. Gjatë atij momenti, Yohel Pozo vodhi bazën e dytë — e para vjedhje baze në karrierën e tij.

Ndeshja vijoi si pjesë e fundjavës së fundit të sezonit të rregullt, pas ceremonisë përkujtimore për CC Sabathia që u mbajt para ndeshjes. Të dy ekipet po kërkonin të mbyllnin pjesët e mbetura të kalendarit me performanca të qëndrueshme për t’i dhënë fund sezonit me momentum pozitiv.

Për përditësime të mëtejshme dhe përmbledhje live nga ky përballje, ndiqni dritaret e raportimit të Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu