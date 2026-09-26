Si t’i ndalosh sulmin e Bills dhe të bllokosh mbrojtjen e Vikings — tri njësi që kanë zhgënjyer fillimin e sezonit
Sezoni i ri sapo ka nisur, por dy njësi janë dalluar qartë: sulmi shpërthyes i Buffalo Bills dhe mbrojtja e agresive e Minnesota Vikings. Trajnerët dhe stafet e kundërshtarëve po kërkojnë strategji praktike për t’i frenuar dy skuadrat që aktualisht dominojnë në fillim të kampionatit.
Siç raporton nfl, të dyja skuadrat janë 2-0 dhe pas analizës së All-22 janë shfaqur qartazi disa qasje që kundërshtarët mund të ndjekin për t’i vënë vështirësi Bills dhe Vikings.
Si t’i ndalosh sulmin e Buffalo Bills
Strategjia më e mirë për të neutralizuar një ekip me aftësi të larta sulmuese është të zvogëlosh numrin e posedimeve të tij. Duke luajtur me kontrollin e topit dhe ritmin e ndeshjes — duke ulur shpejtësinë e ofensivës, duke përdorur lojëra që konsumojnë kohë dhe duke shmangur daljen jashtë fushës pas lojërave të perimeterit — kundërshtarët mund t’i heqin Bills mundësinë për të shfaqur shpërthimet e tyre. Edhe pse Buffalo shfaq efikasitet të lartë me pak posedime, reduktimi i numrit të lojrave dhe përdorimi i ndalesave dhe turnover-eve e bën ndeshjen më të favorshme për ekipin që luan me ritëm të ngadaltë.
Një tjetër parim është të detyrosh Josh Allen të fitojë duke qëndruar në xhep. Allen është rrezik kur largohet nga xhepi falë forcës dhe shpërthimeve të tij atletike; për ta kufizuar, presioni kordon duhet të sinkronizohet në mënyrë që të mbyllen rrugët e ikjes në xhep dhe të shmangen sulmet individuale 1v1. Po ashtu, trajnerët duhet të parashikojnë skenarët ku Allen luan si çelës i lojës në situata short-yardage dhe të caktojnë mbikëqyrje të posaçme ndaj tij për të eliminuar avantazhin e një kuarterbëshi që mund të punojë edhe si running back.
Për ta bërë më të vështirë kalimin e topit, duhet të mbyllet mesfusha. Dalton Kincaid është nyja midis linjës dhe pjesës së jashtme dhe po realizon shumicën e pasimeve kryesore në zona të shkurtra dhe intermediata. Duke përdorur një safety që lexon dhe ndërhyn në mesfushë apo mbulim “bracket” me linebacker dhe safety të dedikuar për të, ekipet mund ta detyrojnë Buffalo-n të kërkojë zgjidhje në perimeter dhe të testojnë 1v1 përballë DJ Moore dhe të tjerëve.
Si të mbijetosh kundër mbrojtjes së Minnesota Vikings
Brian Flores përdor shumë prerje ekzotike dhe maskime para-snap që çorodisin kuarterbëjt në vijën e pjesëzimit. Për t’i detyruar të zbulojnë format e tyre, skuadrat kundërshtare duhet të ndryshojnë ritmin e lojës — me tempo të shpejtë, no-huddle dhe ndryshime cadence — në mënyrë që të reduktojnë konfuzionin dhe të shfaqin para-snap se si do të alinhohet mbrojtja.
Për të shmangur presionet e shumta që përdor Flores, është e rëndësishme të fitohen downs-e të hershme me pasime të shpejta, screens dhe lojëra tokësore. Me blitz-rate shumë të lartë, topi duhet të dalë shpejt nga xhepi për të mbajtur kuarterbëshin të qëndrojë vertikal dhe për të krijuar fitore të sigurta 4-plus jardë në çdo downs. Krahasimi i suksesshëm i këtyre lloj lojërave mund të detyrojë sistemin e presionit të zbutet dhe të hapë mundësi për pjesë më të gjata më vonë.
Kur mundësia të paraqitet, skuadrat duhet të guxojnë të sulmojnë thellë. Mbrojtja agresive prodhon hapësira në të djathtë dhe në të majtë të fushës nëse mbrojtësit e pasimit lirohen për të mbuluar terren më të shkurtër. Përdorimi i mbrojtjes maksimale në situata të caktuara dhe kërkimi i pasimeve të gjata mund t’i detyrojë Vikings të ndërrmarrin taktikat e tyre ekzotike dhe të lejohen gabime që krijojnë fitore të mëdha për ofensivën kundërshtare.
Tre njësi kanë dalë dukshëm të dobëta në këto javë të para, dhe një shembull i qartë është sulmi i Los Angeles Chargers. Marrëdhënia e pritur mes Mike McDaniel dhe Justin Herbert nuk ka prodhuar ende rezultatet e pritura: Chargers janë zhgënjyer në dy ndeshjet e para dhe ekipi ka pasur vështirësi në zbatimin e lëvizjeve të komplikuara para-snap dhe në kohezionin ofensiv. Sipas nfl, këto probleme tregojnë se madje edhe projekte të forta mund të kërkojnë kohë për t’u shkrirë dhe për t’u rimodeluar në jetë reale.
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