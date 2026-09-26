Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.44 ▼2.29%
ARI 4,321 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,079 ▼ -0.64% ETH $2,692 ▼ -0.1% XRP $1.5662 ▲ +1.13% SOL $122.0400 ▲ +3.81%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
26 Sht 2026
Breaking
Papastavrou: ExxonMobil nis shpimet eksploruese në fillim të 2027-ës në Detin Jon Plaka: një turiste gjendet e vdekur nën rrënoja, kërkimet vazhdojnë për 5 të zhdukurit SmackDown Live: Finn Balor në triple threat me CM Punk dhe Gunther, ndeshje në kafaz dhe hyrjet e grave «Hadestown» zgjat qëndrimin në West End deri në dhjetor 2027: periudhë e re rezervimesh për muziklin fitues të Tony-t New York Yankees përballë Baltimore Orioles, 26 shtator 2026 — përditësime live
Menu
Ekspozita

Ish-punonjësi i National Gallery of Victoria akuzohet se vodhi 8 milionë dollarë përmes skemës së celularëve

Agjencia kundër korrupsionit e shtetit të Viktorias ngarkoi ish-punonjësin e lartë të galerisë australiane me shtatë akuza për vjedhje; skema zgjati gjashtë vjet.

· 2 min lexim

Një ish-punonjës i lartë i National Gallery of Victoria (NGV) në Melburn është akuzuar se i grabiti institucionit rreth 8 milionë dollarë përmes një skeme të sofistikuar që zgjati plot gjashtë vjet, nga shtatori i vitit 2019 deri në shtator të vitit 2025.

Sipas Komisionit të Pavarur Kundër Korrupsionit të shtetit të Viktorias (IBAC), i dyshuari përdori një llogari zyrtare të galerisë për të blerë telefona celularë me vlerë rreth 8 milionë dollarë, pajisje që më pas i shiste në treg për përfitim personal. Hetuesit pretendojnë se ai shfrytëzoi pozitën e tij të lartë për ta mbuluar mashtrimin dhe për t’i shpëtuar kontrollit të brendshëm.

IBAC e ka ngarkuar me shtatë akuza për vjedhje dhe një akuzë për keqveprim në detyrë publike, në përfundim të hetimit njëvjeçar të koduar “Operation Sonder”. Identiteti i të akuzuarit nuk është bërë ende publik; ai pritet të dalë para Gjykatës së Magjistratëve të Melburnit më 20 tetor 2026.

Galeria e pushoi nga puna punonjësin në shtator të vitit 2025, pasi e kishte denoncuar rastin si në Policinë e Viktorias, ashtu edhe në IBAC. Në një reagim zyrtar, NGV thotë se që atëherë ka vendosur masa dhe kontrolle të reja për të forcuar sistemet e saj të mbikëqyrjes financiare.

National Gallery of Victoria, e themeluar në vitin 1861, është galeria publike më e vjetër dhe më e vizituar e Australisë, me një koleksion prej afro 80,000 veprash arti.

Burimi: USA Art News (sipas The Guardian / ABC Australia / Artforum)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu