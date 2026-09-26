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«Hadestown» zgjat qëndrimin në West End deri në dhjetor 2027: periudhë e re rezervimesh për muziklin fitues të Tony-t

Producentët hapën shitjen publike të biletave të premten për shtrirjen 29 qershor – 12 dhjetor 2027 në Lyric Theatre; kasti i kompanisë për muajt e rinj mbetet për t'u konfirmuar.

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Muzikali Hadestown do të qëndrojë në West End edhe për shumë muaj të tjerë. Producentët njoftuan një periudhë të re rezervimesh për shfaqjen në Lyric Theatre të Londrës: nga e marta, 29 qershor 2027, deri të dielën, 12 dhjetor 2027. Shitja publike e biletave për këtë periudhë u hap të premten, 25 shtator 2026, në mesditë sipas orës britanike.

Zgjerimi i ri e çon shfaqjen përtej datës së fundit të njoftuar më parë, 27 qershor 2027, dhe shton në kalendar muajt e vjeshtës dhe fillimdimrin. Produksioni mbetet në të njëjtën sallë, pa ndryshim vendi apo formati — sinjal se rezidenca londineze nuk po i afrohet fundit.

Kasti për periudhën e fundit të vitit 2027 do të konfirmohet nga produksioni në një njoftim të mëvonshëm. Në edicionin aktual në skenë luajnë fituesja e çmimit Olivier Danielle de Niese si Persefona dhe Shaun Dooley si Hadesi; rolin e Orfeut e mban Nathan Sykes, anëtari i grupit The Wanted, ndërsa Euridikën e luan Fayth Ifil.

Hadestown, me muzikë, libër dhe tekste nga Anaïs Mitchell dhe regji nga Rachel Chavkin, është ritregimi folk-jazz i miteve të Orfeut dhe Euridikës, si dhe të Hadesit dhe Persefonës. Transferimi në Broadway fitoi tetë çmime Tony, përfshirë Muzikalin më të Mirë, ndërsa albumi origjinal fitoi Grammy-n për albumin më të mirë të teatrit muzikor.

Muzikali vazhdon të tërheqë publik të ri edhe me trailer-in e ri të vitit 2026 dhe me versionin filmik “Hadestown: The Musical”, i cili mbërrin në kinematë britanike pas xhirimit live të tre shfaqjeve londineze të vitit 2025.

Burimi: British Theatre — https://www.britishtheatre.com/posts/hadestown-extends-west-end-december-2027

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