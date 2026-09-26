«Hadestown» zgjat qëndrimin në West End deri në dhjetor 2027: periudhë e re rezervimesh për muziklin fitues të Tony-t
Producentët hapën shitjen publike të biletave të premten për shtrirjen 29 qershor – 12 dhjetor 2027 në Lyric Theatre; kasti i kompanisë për muajt e rinj mbetet për t'u konfirmuar.
Muzikali Hadestown do të qëndrojë në West End edhe për shumë muaj të tjerë. Producentët njoftuan një periudhë të re rezervimesh për shfaqjen në Lyric Theatre të Londrës: nga e marta, 29 qershor 2027, deri të dielën, 12 dhjetor 2027. Shitja publike e biletave për këtë periudhë u hap të premten, 25 shtator 2026, në mesditë sipas orës britanike.
Zgjerimi i ri e çon shfaqjen përtej datës së fundit të njoftuar më parë, 27 qershor 2027, dhe shton në kalendar muajt e vjeshtës dhe fillimdimrin. Produksioni mbetet në të njëjtën sallë, pa ndryshim vendi apo formati — sinjal se rezidenca londineze nuk po i afrohet fundit.
Kasti për periudhën e fundit të vitit 2027 do të konfirmohet nga produksioni në një njoftim të mëvonshëm. Në edicionin aktual në skenë luajnë fituesja e çmimit Olivier Danielle de Niese si Persefona dhe Shaun Dooley si Hadesi; rolin e Orfeut e mban Nathan Sykes, anëtari i grupit The Wanted, ndërsa Euridikën e luan Fayth Ifil.
Hadestown, me muzikë, libër dhe tekste nga Anaïs Mitchell dhe regji nga Rachel Chavkin, është ritregimi folk-jazz i miteve të Orfeut dhe Euridikës, si dhe të Hadesit dhe Persefonës. Transferimi në Broadway fitoi tetë çmime Tony, përfshirë Muzikalin më të Mirë, ndërsa albumi origjinal fitoi Grammy-n për albumin më të mirë të teatrit muzikor.
Muzikali vazhdon të tërheqë publik të ri edhe me trailer-in e ri të vitit 2026 dhe me versionin filmik “Hadestown: The Musical”, i cili mbërrin në kinematë britanike pas xhirimit live të tre shfaqjeve londineze të vitit 2025.
Burimi: British Theatre — https://www.britishtheatre.com/posts/hadestown-extends-west-end-december-2027
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