Aeroportet irakiane pezullojnë fluturimet drejt Iranit — grup i armatosur bën thirrje për protesta, Velayati kritikon kryeministrin e Irakut
Katër aeroporte në Irak pezulluan të premten të gjitha fluturimet nga dhe drejt Iranit, disa ditë pasi SHBA-ja njoftoi sanksione ndaj kompanive globale që bëjnë biznes me linjat ajrore iraniane.
Katër aeroporte irakiane, përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Najafit, pezulluan të premten të gjitha fluturimet nga dhe drejt Iranit, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan sanksione ndaj çdo kompanie globale që bën biznes me linjat ajrore iraniane. Vendimi godet miliona pelegrinë irakianë dhe iranianë që vizitojnë vendet e shenjta në të dy vendet.
Në shenjë proteste, Akram al-Kaabi, sekretari i përgjithshëm i grupit të armatosur irakian Harakat Hezbollah al-Nujaba, i cili mbështetet nga Irani, u bëri thirrje irakianëve të organizojnë protesta paqësore para aeroporteve derisa fluturimet drejt Iranit të rifillojnë. Al-Kaabi akuzoi forcat politike irakiane se po i nënshtrohen presionit amerikan dhe e quajti pezullimin e fluturimeve “tradhti ndaj vlerave fetare dhe humanitare”.
Ndërkohë, Ali Akbar Velayati, këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem të Iranit, kritikoi ashpër kryeministrin irakian Ali Falih al-Zaidi për pezullimin e fluturimeve. “Armiku, duke kërkuar të kompensojë disfatën në fushëbetejë, po përpiqet të shkatërrojë unitetin e kombit islam përmes presionit ekonomik dhe sanksioneve,” tha Velayati, duke iu drejtuar drejtpërdrejt al-Zaidit: “Legjitimiteti nuk vjen nga Uashingtoni; ai vjen nga populli i Irakut.”
Përshkallëzimi vjen në një kohë kur Teherani dhe Uashingtoni po shqyrtojnë një marrëveshje fazore për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajore, me ngushticën e Hormuzit si pikën kryesore të negociatave. Të enjten, Irani pezulloi shitjen e biletave për fluturimet drejt Irakut, duke paralajmëruar kompanitë ajrore për rrezikun e sanksioneve amerikane.
Burimi: Al Jazeera
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