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Konflikti SHBA - Iran

Aeroportet irakiane pezullojnë fluturimet drejt Iranit — grup i armatosur bën thirrje për protesta, Velayati kritikon kryeministrin e Irakut

Katër aeroporte në Irak pezulluan të premten të gjitha fluturimet nga dhe drejt Iranit, disa ditë pasi SHBA-ja njoftoi sanksione ndaj kompanive globale që bëjnë biznes me linjat ajrore iraniane.

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Hyrja e aeroportit ndërkombëtar të Najafit në Irak, i cili pezulloi të premten fluturimet drejt Iranit. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Katër aeroporte irakiane, përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Najafit, pezulluan të premten të gjitha fluturimet nga dhe drejt Iranit, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan sanksione ndaj çdo kompanie globale që bën biznes me linjat ajrore iraniane. Vendimi godet miliona pelegrinë irakianë dhe iranianë që vizitojnë vendet e shenjta në të dy vendet.

Në shenjë proteste, Akram al-Kaabi, sekretari i përgjithshëm i grupit të armatosur irakian Harakat Hezbollah al-Nujaba, i cili mbështetet nga Irani, u bëri thirrje irakianëve të organizojnë protesta paqësore para aeroporteve derisa fluturimet drejt Iranit të rifillojnë. Al-Kaabi akuzoi forcat politike irakiane se po i nënshtrohen presionit amerikan dhe e quajti pezullimin e fluturimeve “tradhti ndaj vlerave fetare dhe humanitare”.

Ndërkohë, Ali Akbar Velayati, këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem të Iranit, kritikoi ashpër kryeministrin irakian Ali Falih al-Zaidi për pezullimin e fluturimeve. “Armiku, duke kërkuar të kompensojë disfatën në fushëbetejë, po përpiqet të shkatërrojë unitetin e kombit islam përmes presionit ekonomik dhe sanksioneve,” tha Velayati, duke iu drejtuar drejtpërdrejt al-Zaidit: “Legjitimiteti nuk vjen nga Uashingtoni; ai vjen nga populli i Irakut.”

Ali Akbar Velayati
Ali Akbar Velayati, këshilltar i udhëheqësit suprem të Iranit. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Përshkallëzimi vjen në një kohë kur Teherani dhe Uashingtoni po shqyrtojnë një marrëveshje fazore për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajore, me ngushticën e Hormuzit si pikën kryesore të negociatave. Të enjten, Irani pezulloi shitjen e biletave për fluturimet drejt Irakut, duke paralajmëruar kompanitë ajrore për rrezikun e sanksioneve amerikane.

Burimi: Al Jazeera

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