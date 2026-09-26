SmackDown Live: Finn Balor në triple threat me CM Punk dhe Gunther, ndeshje në kafaz dhe hyrjet e grave
Finn Balor u shfaq duke mbërritur në arenë përpara përballjes së tij kryesore triple threat kundër CM Punk dhe Gunther.
Siç raporton Bleacher Report, videot e hyrjes u përqendruan më pas te ndeshja e grave, me Charlotte Flair, Lash Legend dhe Giulia që u shfaqën duke hyrë në arenë.
Në sallë, një kafaz metalik u ul nga tavanit dhe një paketë video nxiti rivalitetin mes Trick Williams dhe Baron Corbin për Titullin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa kjo përballje hapi programin e mbrëmjes.
Bleacher Report thekson se ulja e kafazit dhe materialet promovuese shërbyen për të theksuar mosmarrëveshjen mes Williams dhe Corbin dhe për të shpërndarë atmosferën e pritshme për ndeshjet e mbrëmjes.
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