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24 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Forcat jemenase godasin Huthi-t në lindje të Taizit, shkatërrojnë dy tanke në hotelin Sofitel

Forcat e armatosura të Jemenit njoftuan sulme ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-ve në hotelin e braktisur Sofitel në lindje të Taizit, duke thënë se shkatërruan dy tanke dhe neutralizuan qendrën e komandës së grupit.

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Pamje e qytetit të Taizit në Jemen. Foto: Wikimedia Commons

Forcat e armatosura të Jemenit kryen sulme ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-ve në lindje të Taizit, siç njofton Al Jazeera, në një tjetër përshkallëzim të luftimeve rreth qytetit që mbahet i rrethuar prej javësh.

Zëdhënësi ushtarak, kolonel Majid al-Nuzaili, tha në një postim në X se goditjet shënjestruan forcat Huthi në hotelin e braktisur Sofitel, ku u goditën tanket dhe artileria e grupit, në përgjigje të shënjestrimit të civilëve nga Huthi-t.

Sipas zëdhënësit, forcat qeveritare — të mbështetura nga Arabia Saudite dhe që luftojnë për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht — shkatërruan dy tanke dhe neutralizuan qendrën e komandës dhe kontrollit të Huthi-ve në atë zonë.

Ushtria jemenase thotë se hoteli shërbente si një qendër e fortifikuar komande, nga ku Huthi-t nisnin sulme ndaj civilëve. Pretendimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur dhe Huthi-t nuk kanë komentuar ende për këto goditje.

Sulmet vijnë ndërsa Taizi mbetet i izoluar prej rreth 20 ditësh; OKB-ja ka paralajmëruar se ndihma humanitare nevojitet urgjentisht në qytet, ku luftimet po e bëjnë gjithnjë e më të vështirë hyrjen e ndihmave dhe daljen e banorëve, ndërsa furnizimi me ujë po pakësohet dhe gazi i gatimit mungon pothuajse plotësisht.

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