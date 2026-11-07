Kaprizov shkëlqen me katër pikë, Wild mundin Sharks 4-1 në St. Paul
Kirill Kaprizov ishte ylli i mbrëmjes në St. Paul, ku Minnesota Wild mundën San Jose Sharks 4-1, siç njofton NHL.com. Sulmuesi shënoi një gol dhe dha tre asistime, duke udhëhequr fitoren e tretë radhazi të Wild.
Kaprizov e hapi rezultatin në minutën 7:55 të periodës së parë, në një epërsi numerike 5 ndaj 3, me një gjuajtje të menjëhershme nga rrethi i djathtë pas pasimit të Quinn Hughes — goli i tij i 16-të i sezonit, më i miri në gjithë NHL-në.
Sharks barazuan në periodën e dytë, kur Macklin Celebrini devijoi gjuajtjen e Dmitry Orlov në 12:11 për 1-1. Vetëm dy minuta më vonë, në 14:15, Maxim Shabanov e ktheu epërsinë e Wild në epërsi numerike, duke e futur diskun në portë pas pasimit të Kaprizov.
Në periodën e tretë, Hughes e çoi rezultatin në 3-1 në 6:54 — ai e mbylli ndeshjen me një gol dhe dy asistime — ndërsa Zach Bogosian vulosi fitoren 4-1 në 13:58 me golin e tij të parë të sezonit. Portieri Jesper Wallstedt ndali 23 gjuajtje për Wild, ndërsa Yaroslav Askarov bëri 25 pritje për Sharks.
Wild janë tani 12-3-3 dhe 6-0-1 në shtatë ndeshjet e fundit, ndërsa Sharks, 7-10-1, kanë humbur katër ndeshje radhazi dhe gjashtë nga shtatë të fundit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.