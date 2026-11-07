Raportet finale të së premtes: Smith dhe Wicks jashtë për Eagles, Montgomery jashtë për Texans dhe Monangai në dyshim për Bears
Eagles–Giants
Philadelphia Eagles publikuan raportin final për ndeshjen e së dielës me New York Giants me gjashtë lojtarë jashtë, siç njofton NBC Sports Philadelphia. Marrësit DeVonta Smith (kofshë e pasme) dhe Dontayvion Wicks (kyç i këmbës) humbin ndeshjen e tretë radhazi, ndërsa jashtë janë edhe linebacker-i Jihaad Campbell (kofshë/kuadriceps, ndeshja e dytë radhazi), Britain Covey (gju), Michael Carter II (bark) dhe Jonathan Jones (kofshë e pasme).
Kuarterbeku i ulur në stol Tanner McKee (brinjë) është në dyshim; nëse ai nuk aktivizohet, pas titullarit debutues Joe Milton mbetet vetëm debutuesi i tretë Cole Payton. Lajmi i mirë për Philadelphia është se Saquon Barkley (kofshë/shpinë) nuk ka emërtim dhe luan kundër ish-ekipit të tij, pas stërvitjeve të kufizuara të enjten dhe të premten. Milton do të hedhë për Makai Lemon, Darius Cooper, Hollywood Brown dhe Elijah Moore.
Te Giants, siç njofton Big Blue View, vrapuesi kryesor Cam Skattebo (kofshë e pasme) është në dyshim serioz (doubtful) pasi humbi edhe stërvitjen e katërt radhazi — trajneri John Harbaugh tha “të shohim çfarë ndodh” — dhe nëse mungon, Devin Singletary bëhet vrapuesi kryesor; Malik Nabers është i pastër dhe pa probleme, ndërsa Charlie Jones (dorë) është në dyshim.
Texans–Chargers
Houston Texans humbin dy titullarë për ndeshjen e së dielës në fushën e Los Angeles Chargers, siç njofton Texans Wire/USA Today: siguria Reed Blankenship (tronditje) dhe vrapuesi David Montgomery (ijë), të dy pa asnjë stërvitje gjatë javës; të pastër janë Azeez Al-Shaair, Braden Smith dhe Brevin Jordan.
Te Chargers janë jashtë Deane Leonard (tronditje) dhe Kendall Williamson (pulpë), ndërsa janë në dyshim serioz (doubtful) Brenen Thompson (kofshë e pasme), Kayode Awosika (fibul), tight end-i David Njoku (fibul, stërvitje të kufizuara gjithë javën — rikthimi i tij nga lista e të dëmtuarve shtyhet) dhe Denzel Perryman (gjoks); Khalil Mack është i pastër.
Bears–Buccaneers (Sunday Night Football)
Chicago Bears presin Tampa Bay Buccaneers të dielën në mbrëmje (Bears 6-2, në ndeshjen e tretë radhazi në prime-time para javës së pushimit) me tre lojtarë në dyshim, siç njofton Bears Wire/USA Today: vrapuesi Kyle Monangai (gisht i këmbës), që u stërvit të premten për herë të parë pas një muaji, në mënyrë të kufizuar, si dhe cornerback-ët Malik Muhammad (gisht i këmbës) dhe Tyrique Stevenson (gisht i dorës).
Të pastër dhe gati janë Grady Jarrett (ijë) dhe Theo Benedet (shpatull), të dy të hequr nga raporti i dëmtimeve.
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