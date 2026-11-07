Nata e NHL-së: Ducks përmbysin Flames 5-3 me golin e vonë të Gauthier, Sabres mundin Blue Jackets 5-2 me dy golat e Norris
Anaheim Ducks fituan 5-3 në fushën e Calgary Flames me një përmbysje të plotë, siç njofton NHL.com. Flames e mbyllën periodën e parë në epërsi 3-1 me golat e William Stromgren në 2:23, Joel Hanley në 16:29 dhe Joel Farabee në epërsi numerike në 19:02, ndërsa për Ducks kishte shënuar Jeff Malott vetëm 27 sekonda pas golit të parë të vendasve.
Përmbysja nisi në periodën e dytë, kur Tristan Luneau ngushtoi në 3-2 në 12:02. Leo Carlsson barazoi 3-3 në epërsi numerike vetëm 55 sekonda pas fillimit të periodës së tretë, ndërsa Cutter Gauthier, me golin e dhjetë në serinë e tij prej pesë ndeshjesh, i dha fitoren Ducks në 18:26 me një gjuajtje të menjëhershme nga rrethi i djathtë pas pasimit të Mikael Granlund. Nikita Nesterenko mbylli gjithçka me gol në portën bosh, 14 sekonda para fundit. Carlsson shtoi edhe një asistim, ndërsa Granlund dhe Beckett Sennecke dhanë nga dy asistime. Portieri Ville Husso, i futur pas periodës së parë në vend të Lukas Dostal, ndali të 10 gjuajtjet që mori; Dustin Wolf bëri 24 pritje për Flames. Ducks, 9-7-1, kanë fituar katër ndeshje radhazi, ndërsa Flames janë 7-9-1.
Në Buffalo, Sabres mundën Columbus Blue Jackets 5-2, siç njofton NHL.com. Josh Norris shënoi dy gola — në 18:10 të periodës së parë dhe në 9:46 të së dytës — ndërsa Owen Power dha tre asistime. Jack Quinn hapi rezultatin në 6:50 dhe shtoi një asistim, Rasmus Dahlin shënoi në 4:29 të periodës së dytë dhe Josh Doan në 10:53, duke mbyllur serinë prej tre golash të Sabres në pak më shumë se gjashtë minuta. Për Blue Jackets shënuan Kent Johnson në 16:00 të periodës së parë dhe Zach Werenski në epërsi numerike në 18:21 të së tretës. Ukko-Pekka Luukkonen bëri 24 pritje për Buffalo, ndërsa Jet Greaves ndali 32 gjuajtje për Columbus.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.