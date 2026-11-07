Trump konfirmon goditje të reja amerikane në ishullin Qeshm: shkatërruam një pajisje kundërajrore iraniane
Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi të premten se forcat e SHBA-së kryen goditje të kufizuara ndaj mbrojtjes ajrore iraniane në ishullin Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa pretendoi se Uashingtoni ka bërë "shumë përparim" në bisedimet me Teheranin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, konfirmoi të premten se forcat amerikane kanë kryer goditje të reja ndaj Iranit, duke shënjestruar sistemet e mbrojtjes ajrore në ishullin Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit. Siç njofton Al Jazeera, Trump i përshkroi goditjet si “të vogla” dhe tha se amerikanët shkatërruan një pajisje kundërajrore iraniane të sapondërtuar “për rreth 15 minuta, ndoshta pesë”.
Deklarata e presidentit, bërë para gazetarëve në West Palm Beach të Floridës, erdhi pak pasi mediat shtetërore iraniane raportuan dy goditje me raketa në zonën Suza të ishullit Qeshm, ndërsa media gjysmështetërore raportuan se nuk kishte viktima. Televizioni shtetëror IRIB përcolli edhe një deklaratë të ushtrisë iraniane, sipas së cilës mbrojtja ajrore iraniane rrëzoi një dron amerikan MQ-9 mbi ishull — pretendim që Uashingtoni nuk e ka konfirmuar. Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM), e pyetur nga Al Jazeera, tha se situata rreth ishullit është “relativisht e qetë” dhe nuk kishte koment tjetër.
Këto janë goditjet e para amerikane ndaj Iranit që nga zgjedhjet e mesmandatit të së martës, ku Partia Republikane e Trump-it pësoi një disfatë të rëndë, dhe goditja e dytë në Qeshm brenda pesë ditësh, pas goditjeve mbrojtëse të së hënës. Trump ia atribuoi pjesërisht rezultatin zgjedhor luftës me Iranin, por njëkohësisht ka lënë të hapur mundësinë e sulmeve të reja më të mëdha.
Paralelisht me goditjet, Trump këmbënguli se bisedimet me Teheranin po përparojnë. “Po merremi me ta tani. Ata duan të bëjnë një marrëveshje. Kemi bërë shumë përparim me Iranin”, tha ai, pa dhënë detaje. Të shtunën, Katari hodhi poshtë raportet se negociatat mes SHBA-së dhe Iranit kanë dështuar; zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme katariane, Majed al-Ansari, tha se pretendime të tilla “u shërbejnë vetëm atyre që kërkojnë ta zgjasin luftën”.
Në mbrëmjen e së premtes, CENTCOM njoftoi në platformën X se Shtetet e Bashkuara ofrojnë shpërblim deri në 20 milionë dollarë, plus zhvendosje të mundshme, për informacion mbi programin bërthamor të Iranit, përfshirë objektet, pajisjet dhe personelin e lidhur me të, përmes programit “Rewards for Justice” të Departamentit të Shtetit.
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