Zack Kelly kalon pa u kërkuar në waivers dhe bëhet lojtar i lirë
Zack Kelly, hedhësi i djathtë i Boston Red Sox, kaloi pa u kërkuar në waivers të drejtpërdrejta pas largimit të tij të fundit nga skuadra, siç njofton MLB Trade Rumors, që citon Chris Cotillo të MassLive. Meqenëse ka mbi tre vjet shërbim në ligën e madhe, ai tani mund të bëhet lojtar i lirë.
Kelly mbush 32 vjeç marsin e ardhshëm. Ai luajti mirë në paraqitjet e kufizuara me Bostonin në vitin 2026, përpara se një frakturë në bërrylin e djathtë t’i jepte fund sezonit: në 16 1/3 inningje, ai regjistroi ERA 3.31, me 19.7 për qind strikeout dhe 9.9 për qind walk.
Afati i rikthimit të tij nuk është ende i qartë: ai u vendos për herë të parë në listën e të dëmtuarve në fund të korrikut me inflamacion në bërryl, por testet e mëvonshme zbuluan frakturën.
Që nga debutimi i tij në MLB në vitin 2022, ish-lojtari i lirë i padraftuar ka 131 inningje në ligën e madhe, me ERA 4.04, 22.4 për qind strikeout, 10.2 për qind walk dhe 45.4 për qind topa në tokë.
Ai hedh mesatarisht rreth 96 mph si me four-seamer, ashtu edhe me sinker — sinkerin e filloi ta hedhë vetëm në vitin 2025 — dhe së fundmi ka shtuar një cutter të ri 90-91 mph, të shoqëruar me një slider 81 mph.
Kudo që të nënshkruajë, ai do të ishte nën kontrollin e klubit për të paktën edhe tre vjet të tjera nëse rikthehet në një skuadër të ligës së madhe, por nuk ka më opsione të ligave të vogla, kështu që do të duhej të qëndronte në ligën e madhe ose të largohej përsëri nga skuadra.
Kalimi pa u kërkuar në waivers e bën një kontratë të ligave të vogla mjaft të mundshme, qoftë sërish me Red Sox apo me një klub të ri; një nga përfitimet e një kontrate të tillë është se ai mund të qëndronte në kontakt me atë ekip gjatë gjithë lockout-it që po afrohet, ndryshe nga lojtarët në skuadrat me 40 lojtarë.
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