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Sporti

Karate, Neevis Hasani shpallet Nënkampion i Ballkanit

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Sportisti i talentuar shqiptar, Neevis Hasani, shpallet Nën-kampion i Ballkanit, pasi ka fituar medaljen e argjendtë në Kampionatin Ballkanik të Karatesë për kategoritë Cadet, Junior dhe U21, i cili po zhvillohet në Stamboll, Turqi.

Me një bilanc prej 3 fitoresh dhe 1 humbjeje, Neevis Hasani siguron vendin e dytë në kategorinë Junior -55 kg, duke i dhuruar Shqipërisë një tjetër rezultat të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare.

Rruga e Neevisit drejt medaljes së argjendtë:

✅ Fitore ndaj Rumanisë

✅ Fitore ndaj Turqisë

✅ Fitore ndaj Bosnjë-Hercegovinës

❌ Humbje ndaj Turqisë në finale

Ky sukses është dëshmi e talentit, përkushtimit dhe punës së vazhdueshme të sportistit.

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