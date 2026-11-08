Nata e NHL-së: Hurricanes shkatërrojnë Blackhawks 9-2, Devils përmbysin Islanders në kohën shtesë, Canadiens dhe Senators fitojnë 4-2
Katër rezultatet e mbetura të së shtunës në NHL, me fitoren rekord të Carolinës, përmbysjen e New Jerseyt dhe fitoret 4-2 të Montrealit e Ottawës.
Carolina Hurricanes 9-2 Chicago Blackhawks
Carolina Hurricanes shkatërruan Chicago Blackhawks 9-2 në Lenovo Center në Raleigh, sipas NHL.com. Jordan Martinook shënoi dy gola, Andrei Svechnikov shënoi dy gola, i dyti me 13 sekonda të mbetura, ndërsa Sebastian Aho shënoi një gol dhe dha dy asiste. Shayne Gostisbehere shënoi një gol dhe dha një asist, Alexander Nikishin shënoi një gol dhe dha një asist në debutimin e tij të sezonit, ndërsa Seth Jarvis dhe Jackson Blake gjithashtu shënuan.
Pyotr Kochetkov bëri 18 pritje. Carolina është 14-3-2 dhe ka fituar gjashtë nga shtatë ndeshjet e fundit.
Për Chicago, Connor Bedard shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Roman Kantserov gjithashtu shënoi. Kantserov kryeson debutuesit e NHL-së me nëntë gola dhe ka shënuar në katër ndeshje radhazi. Spencer Knight lejoi gjashtë gola nga 17 goditje dhe u zëvendësua nga Arvid Soderblom, i cili bëri 13 pritje, sipas NHL.com. Chicago është 4-13-1 dhe ka humbur gjashtë ndeshje radhazi, me 0-5-1 gjatë kësaj serie.
Carolina kryesonte 7-0 pas dy periodave, 4-0 pas të parës: Jarvis në 1:34, Blake në 3:21, Martinook në 10:54 dhe 19:27; më pas Svechnikov në 4:43, Aho në 10:36 dhe Nikishin në 18:06 në periodën e dytë.
New Jersey Devils 5-4 New York Islanders, në kohën shtesë
New Jersey Devils fituan 5-4 në kohën shtesë ndaj New York Islanders në UBS Arena, sipas NHL.com. Jack Hughes shënoi golin e fitores në 1:18 të kohës shtesë, dhe dha edhe një asist. Goli erdhi pas një kundërsulmi nga një pasim i vëllait të tij, Luke Hughes, pasi Matthew Schaefer humbi topin. Ky ishte goli i tij i tretë në kohën shtesë këtë sezon, më shumë se çdo lojtar tjetër në ligë.
Për Devils shënuan gjithashtu Luke Evangelista, me një gol dhe një asist, Dougie Hamilton, Evan Rodrigues dhe Declan Chisholm. Devils janë 12-5-0 dhe kanë fituar katër ndeshje radhazi. Jake Allen bëri 19 pritje.
New Jersey u rikthye nga disavantazhi 4-2 në periodën e tretë: Evangelista shënoi në 6:08, ndërsa Hamilton shënoi në lojë me lojtar më shumë në 13:42 dhe barazoi 4-4.
Për Islanders, Simon Holmstrom shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Matthew Schaefer, Victor Eklund dhe Anthony Duclair shënuan. Bo Horvat dha dy asiste, ndërsa Ilya Sorokin bëri 45 pritje. Islanders janë 7-6-3 dhe kanë humbur tre ndeshje radhazi.
Montreal Canadiens 4-2 Toronto Maple Leafs
Montreal Canadiens fituan 4-2 ndaj Toronto Maple Leafs në Scotiabank Arena, sipas NHL.com. Alex Newhook shënoi dy gola në periodën e parë, në 5:56 dhe 13:06, Chris Kreider shënoi golin e fitores për 3-0 në 12:57 të periodës së dytë, ndërsa Zachary Bolduc shënoi në lojë me lojtar më shumë në 12:15 të periodës së tretë për 4-2.
Jacob Fowler bëri 26 pritje. Montreal është 11-3-3 dhe e ka zgjatur serinë me pikë në 10 ndeshje, me 8-0-2 në 10 ndeshjet e fundit.
Për Toronto, William Nylander shënoi në lojë me lojtar më shumë në 6:19 të periodës së tretë për 3-1, ndërsa Gavin McKenna shënoi në 7:14 për 3-2 — dy gola në 55 sekonda. Sergei Bobrovsky bëri 24 pritje. Toronto është 8-8-2.
Ottawa Senators 4-2 Utah Mammoth
Ottawa Senators fituan 4-2 ndaj Utah Mammoth në Canadian Tire Centre në Ottawa, sipas NHL.com. Nick Cousins shënoi golin e fitores në 17:42 të periodës së tretë, me 2:18 të mbetura, ndërsa Shane Pinto shënoi një gol dhe dha një asist, duke shënuar edhe në portë të zbrazët në 19:44. Michael Amadio shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Fabian Zetterlund gjithashtu shënoi.
Samuel Ersson bëri 30 pritje. Ottawa është 11-6-1 dhe ka fituar dy ndeshje radhazi.
Për Utah, Clayton Keller shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Barrett Hayton shënoi. Karel Vejmelka bëri 17 pritje. Utah është 10-7-1 dhe ka humbur dy ndeshje radhazi.
Rrjedha e ndeshjes ishte: Zetterlund në 5:27 të periodës së parë për 1-0, Keller në 9:57 për 1-1, Amadio në 6:29 të periodës së tretë për 2-1, Hayton në 9:53 për 2-2, Cousins në 17:42 për 3-2, dhe Pinto në portë të zbrazët në 19:44 për 4-2.
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