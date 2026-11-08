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Mali i Zi

Sindikata e punonjësve të urgjencës mjekësore: Prokuroria të reagojë pa vonesë pas sulmit ndaj ekipit të urgjencës në Podgoricë

Një pacient sulmoi fizikisht ekipin e urgjencës gjatë transportit drejt Bllokut Urgjent të Qendrës Klinike në Podgoricë; sindikata e punonjësve të ZHMP-së kërkon tolerancë zero ndaj dhunës ndaj personelit mjekësor.

· 2 min lexim
Ambulancë

Sindikata e punonjësve të Institutit për Ndihmë Mjekësore Urgjente (ZHMP) i ka bërë thirrje prokurorisë të reagojë pa vonesë pas sulmit ndaj një mjeku të urgjencës gjatë ofrimit të ndihmës, siç njofton Vijesti. Në një deklaratë të nënshkruar nga presidenti i saj, Branko Mrdović, sindikata thekson se sulmi ndaj personelit mjekësor gjatë punës nuk mund të kalojë pa përgjegjësi.

Sipas njoftimit të sindikatës, që e përcjell Vijesti, ZHMP njoftoi një ditë më parë, më 7 nëntor, se një ekip urgjence në Podgoricë, natën para të fundit rreth orës 23:00, u sulmua fizikisht gjatë transportit nga pacienti që po transportonte drejt Bllokut Urgjent të Qendrës Klinike të Malit të Zi.

Sindikata kujton se neni 152 i Kodit Penal, në fuqi që nga 22 shtatori 2026, parashikon sanksione për sulmin ndaj një mjeku apo punonjësi shëndetësor gjatë ofrimit të ndihmës mjekësore, dhe se, sipas saj, i takon prokurorisë të sigurojë zbatimin e këtij kuadri ligjor.

Sipas deklaratës, punonjësit e shëndetësisë ekspozohen çdo ditë ndaj sulmeve verbale dhe shpesh edhe fizike, të cilat mbeten të paregjistruara, sepse punonjësit nuk duan stres shtesë dhe procedura gjyqësore. Sindikata shton se, nëse një pacient apo familja e tij besojnë se ndihma nuk ishte e përshtatshme, ata mund të përdorin mekanizmat e disponueshëm për të përcaktuar përgjegjësinë e punonjësit shëndetësor.

Në përfundim, sindikata bën thirrje për tolerancë zero ndaj dhunës ndaj personelit mjekësor.

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