Draisaitl shënon dy herë dhe McDavid zgjat serinë, Oilers mundin Canucks 4-2
Edmonton kthehet te fitorja pas dy ndeshjesh pa fitore, me Draisaitl dhe McDavid që shënojnë nga tre pikë secili në Rogers Place.
Edmonton Oilers mundën Vancouver Canucks 4-2 të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Rogers Place në Edmonton, sipas raportimit të NHL.com në përmbledhjen “Draisaitl scores twice, Oilers hold off Canucks”.
Leon Draisaitl shënoi dy herë dhe shtoi një asist, ndërsa Connor McDavid regjistroi tre asiste. Golat e Draisaitlit ishin i 15-ti dhe i 16-ti i tij i sezonit.
Mattias Ekholm e kaloi Edmontonin në avantazh 1-0 në minutën 9:14 të periodës së parë. Max Sasson barazoi 1-1 për Vancouverin nëntë sekonda para fundit të periodës së parë, në 19:51.
Jason Dickinson e riktheu Edmontonin në avantazh, 2-1, në minutën 0:49 të periodës së tretë. Draisaitl e zgjeroi epërsinë në 3-1 me një gol në power play në minutën 4:00 të periodës së tretë. Brock Boeser e ngushtoi rezultatin në 3-2 në minutën 17:25 të periodës së tretë, para se Draisaitl ta vuloste fitoren 4-2 me një gol në portë të zbrazët në minutën 19:15, 45 sekonda para fundit.
Për Edmontonin shënuan gjithashtu Ekholm dhe Dickinson, ndërsa për Vancouverin shënuan Sasson dhe Boeser.
Me këtë fitore, Oilers shkuan në 12-3-3, pasi kishin humbur dy ndeshjet e mëparshme, me bilanc 0-1-1. Canucks ranë në 3-15-1, me pesë humbje radhazi dhe 15 humbje në 16 ndeshjet e fundit, me bilanc 1-14-1.
Devon Levi bëri 20 pritje për Edmontonin, pasi u kthye pas shtatë ndeshjesh mungesë për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit. Leevi Merilainen bëri 26 pritje për Vancouverin.
McDavid e zgjati serinë e tij të pikëve në nisje të sezonit në 18 ndeshje dhe kryeson ligën me 47 pikë, me 10 gola dhe 37 asiste. Seria e tij prej 18 ndeshjesh radhazi me asist barazoi Adam Oatesin, me 18 në sezonin 1992-93, për serinë e dytë më të gjatë në historinë e NHL-së, pas 23 ndeshjeve të Wayne Gretzkyt në 1990-91.
Zach Hyman u kthye pas pesë ndeshjesh mungesë për shkak të një dëmtimi në qafë dhe regjistroi një asist. Ryan Nugent-Hopkins u largua 45 sekonda pas nisjes së periodës së dytë, pasi u godit në kokë nga një puk i shokut të skuadrës Ryan Shea. Trajneri tha se ai dukej mirë, ndërsa priten vlerësime të mëtejshme.
Edmontoni shfrytëzoi një nga tre rastet në power play, ndërsa Vancouveri nuk shënoi në dy rastet e tij.
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