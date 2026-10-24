Katsudon japoneze: kotëletë derri e pjekur me vezë mbi oriz
Pjata e dashur japoneze e familjes donburi: kotëleta e derrit e skuqur krokante ziej lehtë në salcë dashi me qepë dhe vezë, e shërbyer mbi oriz të ngrohtë.
Katsudoni është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës japoneze: një tas orizi i mbuluar me kotëletë derri të skuqur (tonkatsu), e cila ziej për pak çaste në një salcë të ëmbël-kripur me qepë dhe mbulohet me vezë të buta. Emri vjen nga “katsu” (kotëleta) dhe “don” (tasi), ndërsa në Japoni lidhet edhe me fjalën “katsu” — “të fitosh” — ndaj studentët e hanë tradicionalisht para provimeve, për fat të mirë.
Përbërësit (për 2 persona)
- 2 kotëleta derri pa kockë (nga filetoja, rreth 150 g secila)
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- 2 lugë gjelle miell
- 1 vezë, e rrahur (për veshjen)
- 100 g thërrime buke panko
- vaj për skuqje
- 1 qepë mesatare, e prerë në feta të holla
- 200 ml lëng dashi (ose ujë me pak pluhur dashi të çastit)
- 3 lugë gjelle salcë soje
- 2 lugë gjelle mirin
- 1 lugë gjelle sheqer
- 3 vezë, të rrahura lehtë
- 300 g oriz japonez i gatuar (rreth 150 g i pagatuar)
- gjethe majdanozi japonez (mitsuba) ose qepë të njoma, për zbukurim
Përgatitja
- Gatuajeni orizin dhe mbajeni të ngrohtë. Kotëletat rrihini lehtë, kriposini dhe piperosini; kalojini në miell, pastaj në vezën e rrahur dhe në fund në panko, duke e shtypur mirë veshjen.
- Ngrohni vajin në 170°C dhe skuqini kotëletat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante. Nxirrini mbi letër thithëse dhe pritini në shirita rreth 2 cm.
- Në një tigan të gjerë (ose në dy tigane të vegjël, nga një për porcion) përzieni dashin, salcën e sojës, mirin-in dhe sheqerin; shtoni qepën dhe ziejeni në zjarr mesatar 3–4 minuta, derisa të zbutet.
- Vendosni shiritat e kotëletës mbi qepë dhe hidhni sipër vezët e rrahura në mënyrë të njëtrajtshme. Mbulojeni me kapak dhe gatuajeni në zjarr të ulët 1–2 minuta, derisa vezët të mpihen, por të mbeten ende të buta e pak të lëngshme.
- Ndani orizin në dy tasa, rrëshqitni sipër secilit përmbajtjen e tiganit dhe zbukurojeni me mitsuba ose qepë të njoma. Shërbejeni menjëherë, të ngrohtë.
Koha e përgatitjes: rreth 15 minuta. Koha e gatimit: rreth 20 minuta. Porcione: 2.
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