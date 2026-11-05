Senators përmbysin Sabres në periodën e tretë, Amadio shënon golin e fitores në fund
Ottawa Senators përmbysën rezultatin në periodën e tretë dhe fituan 2-1 ndaj Buffalo Sabres në KeyBank Center, siç njofton NHL.com.
Buffalo kaloi e para në epërsi në minutën 14:00 të periodës së dytë, kur gjuajtja e Tage Thompson u devijua nga këmba e Peyton Krebs dhe kaloi portierin Samuel Ersson.
Senators barazuan në minutën 11:33 të periodës së tretë: Colten Ellis ndali gjuajtjen e Philip Tomasino, por topi i kthyer doli përpara dhe Shane Pinto e shtyu me backhand për 1-1. Goli i fitores erdhi në minutën 16:51, kur Michael Amadio mori pasimin e Tim Stutzle në rrethin e majtë dhe shënoi me one-timer për 2-1.
Samuel Ersson bëri 24 pritje për Senators (10-6-1). Për Sabres (7-5-3), seria prej tri fitoresh u ndërpre; Krebs shënoi golin e vetëm dhe Ellis bëri 28 pritje.
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