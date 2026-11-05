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NHL

Red Wings thërrasin portierin Michal Postava pas dëmtimit të Gibsonit

· 2 min lexim

Detroit Red Wings kanë thirrur të mërkurën portierin Michal Postava nga Grand Rapids Griffins në kushte emergjence, siç njoftoi klubi në njoftimin zyrtar të publikuar në NHL.com. Lëvizja vjen një ditë pasi portieri titullar John Gibson u largua i dëmtuar pas periodës së parë të humbjes 4-2 te Tampa Bay Lightning dhe nuk u kthye më në lojë.

Në të njëjtin njoftim, Red Wings e vendosën mbrojtësin Albert Johansson në listën e të dëmtuarve, me efekt prapaveprues nga 24 tetori.

Postava, 24 vjeç, po kalon një fillim sezoni të shkëlqyer në AHL. Siç njofton faqja zyrtare e Grand Rapids Griffins, ai u shpall portieri i muajit tetor në AHL me bilanc 4-0, mesatare 1.25 gola të pësuar për ndeshje dhe përqindje pritjesh .954, ndërsa në pesë ndeshje këtë sezon ka bilanc 5-0, mesatare 1.20 dhe përqindje pritjesh .955.

Portieri e ka bërë tashmë debutimin në NHL muajin e kaluar: më 22 tetor hyri si zëvendësues në ndeshjen te Vancouver Canucks, ndërsa më 26 tetor, në startin e tij të parë, arriti fitoren e parë në NHL, 4-3 pas gjuajtjeve të penalltive te Edmonton Oilers.

Sipas Detroit Free Press, Postava pritet të jetë portieri zëvendësues i Daniil Tarasovit të enjten, kur Red Wings presin Vegas Golden Knights në Little Caesars Arena. Gibson kishte pësuar dy gola nga 13 gjuajtje në periodën e parë në Tampa, përpara se Tarasov ta zëvendësonte për pjesën tjetër të ndeshjes.

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