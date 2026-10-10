Këshilltarja Tamara Maksić: Do të padis në prokurori shefin e grupit të SNS-së në Kuvendin e Pančevës
Ivan Tešić u paraqit në seancë me bluzë me foton e këshilltares dhe mesazhin seksist "Zanati më i vjetër është gjithmonë në modë"
Këshilltarja e Frontit të Gjelbër të Majtë (Zeleno-levi front) në Kuvendin e Pančevës, Tamara Maksić, ka njoftuar se me gjasë do të paraqesë padi penale kundër Ivan Tešićit, shefit të grupit këshilltar të Partisë Progresive Serbe (SNS), për shqetësim gjatë seancës së parlamentit lokal, siç raporton gazeta Danas. “Këtë herë u kapërcye vija e kuqe” — ka deklaruar ajo.
Sipas Frontit të Gjelbër të Majtë, Tešić u paraqit në seancë i veshur me bluzë ku ishte shtypur fotografia e Maksić-it dhe mesazhi mizogjin seksist “Najstariji zanat je uvek u modi” (“Zanati më i vjetër është gjithmonë në modë”), me qëllim — sipas tyre — poshtërimin e këshilltares dhe cenuarjen e dinjitetit të saj. Partia e quan këtë ngacmim seksual.
ZLF thotë se Maksić, e njohur në Pančevo për betejën e saj për transparencë në shpenzimin e parave të qytetit, prej kohësh është cak i presioneve, kërcënimeve dhe pengesave gjatë debateve në kuvend. Tešić është edhe komisioneri i SNS-së për Pančevën.
Incidenti ka shkaktuar reagime: opozita pančevease (“Pančevo protiv nasilja” dhe LSV) braktisi seancën në shenjë proteste pasi kryetari i Kuvendit nuk reagoi ndaj Tešićit, ndërsa Forumi i Grave i Lëvizjes së Qytetarëve të Lirë e dënoi ashpër aktin si seksizëm të papranueshëm në institucione.
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