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Kronika

Me armë dhe kanabis në rulotën në Kakavijë, arrestohet 51-vjeçarja gjermane

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Me armë dhe kanabis në rulotën

Një 51-vjeçare me shtetësi gjermane është arrestuar në pikën kufitare të Kakavijës, pasi gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte, së bashku me rulotin, u gjetën një armë zjarri dhe 141 gramë lëndë e dyshuar narkotike kanabis.

Arrestimi u krye në kuadër të operacionit policor të koduar “Risku 2”, pas kontrolleve të imtësishme të zhvilluara nga Policia Kufitare në bashkëpunim me autoritetet doganore dhe Seksionin për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër.

Sipas njoftimit zyrtar, automjeti i drejtuar nga shtetasja gjermane me inicialet A. S. u përzgjodh për kontroll të detajuar, fillimisht në skaner dhe më pas në vijën e dytë, në dalje të pikës kufitare.

Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një pistoletë me mulli, së bashku me municionin përkatës, si dhe gjashtë kavanoza dhe tri qese hermetike që përmbanin lëndë të dyshuar narkotike kanabis, me peshë totale rreth 141 gramë. Në vijim të veprimeve të para hetimore, 51-vjeçarja u arrestua në flagrancë. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme lidhur me veprat penale “Trafikimi i narkotikëve” dhe “Trafikimi i armëve dhe municioneve”.

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