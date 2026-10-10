Tetë palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza në njëvjetorin e «armëpushimit» të ndërmjetësuar nga SHBA
Të paktën tetë palestinezë janë vrarë sot në sulmet izraelite në disa zona të Rripit të Gazës, sipas burimeve spitalore të cituara nga kolegët e Al Jazeera-s. Viktimat erdhën pikërisht në njëvjetorin e parë të «armëpushimit» të ndërmjetësuar nga SHBA-ja në Gaza.
Sipas burimeve spitalore, sulmet goditën disa zona të Rripit, ndërsa njëri prej viktimave humbi jetën nga plagët e marra më herët. Dita përkon me njëvjetorin e marrëveshjes së armëpushimit të mbështetur nga Uashingtoni, e cila u shpall vitin e kaluar si hap drejt përfundimit të luftës.
Vrasjet e sotme janë pjesë e një vale të vazhdueshme dhune në Gaza, ku sulmet izraelite kanë vazhduar me ritëm të përditshëm pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka raportuar një bilanc total prej mbi 74 mijë të vrarësh që nga fillimi i konfliktit.
Përvjetori i armëpushimit shënohet edhe në Bregun Perëndimor, ku sipas raportimeve një gazetar i agjencisë turke Anadolu u plagos me plumb gome gjatë mbulimit të vjeljes së ullinjve, ndërsa kolonët sulmuan palestinezë që mblidhnin ullinj dhe forcat izraelite ndërhynë me gaz lotsjellës në zonë.
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