Rihapet City Gallery e Wellington-it pas dy vitesh mbyllje: ekspozita e Cornelia Parker-it hap dyert sot
Pas një rinovimi 12.3 milionë dollarësh për përforcimin nga tërmetet, galeria në Civic Square rikthehet me sondazhin e parë të madh të artistes britanike në Zelandën e Re — mbi 50 vepra, deri më 7 mars 2027.
City Gallery Wellington i hapi sot dyert publikut për herë të parë që prej qershorit 2024, kur u mbyll për punime përforcimi nga tërmetet, siç njofton portali newswire.co.nz. Rinovimi prej 12.3 milionë dollarësh përfundoi në kohë dhe pak nën buxhetin e parashikuar 12.5 milionë, sipas radios publike RNZ, dhe përfshiu përforcimin e mureve të brendshme, dritare të reja, si dhe rinovimin e plotë të sistemeve të ngrohjes e ajrimit.
Rihapja shoqërohet me sondazhin e parë të madh në Zelandën e Re të artistes britanike Cornelia Parker — më shumë se 50 vepra të shpërndara në dy kate, që do të qëndrojnë të hapura deri më 7 mars 2027. Ekspozita është kuruar nga Andrea Schlieker dhe nga kuratori i lartë i galerisë, Aaron Lister. Zgjedhja e artistes nuk është rastësore: sipas agjencisë së arkitekturës ArchiPro, vepra e Parker-it flet për shkatërrimin dhe për atë që vjen pas tij — një paralele e natyrshme me një ndërtesë që kaloi dy vjet pas perdeve të ndërtimit, ndërsa qendra qytetare e Wellington-it ringrihej përreth.
Në qendër të ekspozitës janë dy veprat e saj më ikonike. “Cold Dark Matter: An Exploded View” (1991) lindi kur Parker i kërkoi ushtrisë britanike të hidhte në erë një kopsht druri: copëzat e karbonizuara varen tashmë nga tavani rreth një llambë të vetme, duke hedhur hije dramatike në mure. “Thirty Pieces of Silver” (1988) është ndërtuar nga 900 copa enësh argjendi, të mbledhura në tregje të dorës së dytë dhe të shtypura me një rul me avull 10-tonësh, të varura si gjethe zambaku. Sondazhi përfshin gjithashtu pigmente të nxjerra nga fosile dinozaurësh të pikturuara në xham, video, fotografi dhe vepra në letër. Kjo është retrospektiva e parë e madhe e artistes që prej asaj në Tate Britain të Londrës, në vitin 2022.
Drejtoresha e galerisë, Charlotte Davy, tha për RNZ-në se dy vitet e mbylljes i kanë kujtuar qytetit rëndësinë e artit për jetën qytetare — “një kujtesë e bukur se nga periudhat e paqëndrueshmërisë apo shkatërrimit mund të lindin bukuria dhe pozitiviteti”. Organizatorët presin midis 70 mijë dhe 90 mijë vizitorë, sipas sponsorit të ekspozitës, firmës ligjore Simpson Grierson. Galeria do të jetë e hapur çdo ditë nga ora 10:00 deri në 17:00, me orar të zgjatur deri në 21:00 të enjteve; biletat shiten përmes Ticketmaster. Sipas RNZ-së, galeria synon tashmë një program të dedikuar për artin maori dhe indigjen, më shumë mbështetje për artistet gra, si dhe një skulpturë neoni të artistes së Auckland-it Sean Keer për tarracën e saj vitin e ardhshëm.
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