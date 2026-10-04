Khmara: mbi 51% e kapacitetit rus të përpunimit të naftës, jashtë funksionit nga sulmet ukrainase
Mbi 51 për qind e kapacitetit rus të përpunimit të naftës është nxjerrë jashtë funksionit nga sulmet ukrainase, njoftoi më 4 tetor Ministria ukrainase e Mbrojtjes.
Ministri i Mbrojtjes Yevhen Khmara, duke cituar analistë të shërbimeve të inteligjencës, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm, e quajti rezultatin e “veprimeve të planifikuara me kujdes, sistematike dhe gjithëpërfshirëse që synojnë gjymtimin e makinës ruse të luftës dhe shkatërrimin e potencialit të saj ushtarak-ekonomik”, siç njofton The Kyiv Independent.
“51 për qind e kapacitetit të dëmtuar të përpunimit të naftës është një goditje e rëndësishme për ekonominë e armikut, për aftësinë e tij për të zhvilluar agresionin dhe për të furnizuar formacionet e tij ushtarake”, tha Khmara.
Ukraina i konsideron rafineritë objektiva legjitime ushtarake, sepse ato furnizojnë karburant dhe fonde për forcat e armatosura ruse. Ministria listoi sulmet e fundit ndaj rafinerive të Moskës, Yaroslavlit, Kirishit, Permit, Ilskit, Saratovit dhe Syzranit.
Shifra 51% është rritje nga 45% e raportuar nga Shtabi i Përgjithshëm më 21 shtator. Ajo pason dekretin e presidentit rus Vladimir Putin të 28 shtatorit që kufizoi qasjen në të dhënat për rafineritë ruse dhe eksportet e energjisë.
Dronët dhe raketat ukrainase me rreze të gjatë arrijnë rregullisht objektiva më shumë se 1.500 km nga territori i kontrolluar ukrainas. Rekordi i ri u vendos më 9 shtator, kur droni Fire Point FP-1 goditi një objekt gazi 3.200 km nga kufiri. Ministria njoftoi se Ukraina e trefishoi prodhimin dhe prokurimin e dronëve me rreze të gjatë në 2026 dhe do të vazhdojë: “Ky nuk është kufiri… Do të vazhdojmë të rrisim kapacitetet tona të goditjeve me rreze të gjatë.”
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