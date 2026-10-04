☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▲0%
ARI 4,162 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,838 ▲ +1.29% ETH $2,707 ▲ +0.73% XRP $1.5064 ▲ +1.08% SOL $121.3800 ▲ +1.34%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▲0 % ARI 4,162 ▲0 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▲0 % ARI 4,162 ▲0 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
Barazim pa gola në ‘Tumbas’: Greqia e pamposhtur mban kreun e grupit në Ligën e Kombeve Khmara: mbi 51% e kapacitetit rus të përpunimit të naftës, jashtë funksionit nga sulmet ukrainase Aksident në Ksamil, plagoset shoferi i motorit “SHBA në Shqipëri ka ndryshuar!” Çipa: Nuk është njëjtë si në mandatin e dytë të Trump “Yuri Kim tha se Vlora Hyseni nuk bën në krye të SHISH!” Lita: Ja pamë sherrin disa vite më vonë
Menu
Ukraina

Khmara: mbi 51% e kapacitetit rus të përpunimit të naftës, jashtë funksionit nga sulmet ukrainase

· 2 min lexim

Mbi 51 për qind e kapacitetit rus të përpunimit të naftës është nxjerrë jashtë funksionit nga sulmet ukrainase, njoftoi më 4 tetor Ministria ukrainase e Mbrojtjes.

Ministri i Mbrojtjes Yevhen Khmara, duke cituar analistë të shërbimeve të inteligjencës, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm, e quajti rezultatin e “veprimeve të planifikuara me kujdes, sistematike dhe gjithëpërfshirëse që synojnë gjymtimin e makinës ruse të luftës dhe shkatërrimin e potencialit të saj ushtarak-ekonomik”, siç njofton The Kyiv Independent.

“51 për qind e kapacitetit të dëmtuar të përpunimit të naftës është një goditje e rëndësishme për ekonominë e armikut, për aftësinë e tij për të zhvilluar agresionin dhe për të furnizuar formacionet e tij ushtarake”, tha Khmara.

Ukraina i konsideron rafineritë objektiva legjitime ushtarake, sepse ato furnizojnë karburant dhe fonde për forcat e armatosura ruse. Ministria listoi sulmet e fundit ndaj rafinerive të Moskës, Yaroslavlit, Kirishit, Permit, Ilskit, Saratovit dhe Syzranit.

Shifra 51% është rritje nga 45% e raportuar nga Shtabi i Përgjithshëm më 21 shtator. Ajo pason dekretin e presidentit rus Vladimir Putin të 28 shtatorit që kufizoi qasjen në të dhënat për rafineritë ruse dhe eksportet e energjisë.

Dronët dhe raketat ukrainase me rreze të gjatë arrijnë rregullisht objektiva më shumë se 1.500 km nga territori i kontrolluar ukrainas. Rekordi i ri u vendos më 9 shtator, kur droni Fire Point FP-1 goditi një objekt gazi 3.200 km nga kufiri. Ministria njoftoi se Ukraina e trefishoi prodhimin dhe prokurimin e dronëve me rreze të gjatë në 2026 dhe do të vazhdojë: “Ky nuk është kufiri… Do të vazhdojmë të rrisim kapacitetet tona të goditjeve me rreze të gjatë.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu