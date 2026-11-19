Ukraina godet urën ruse në Luhanskun e pushtuar dhe dëmton tre avionë ushtarakë, thotë Shtabi i Përgjithshëm
Forcat ukrainase goditën më 17 nëntor një urë rrugore mbi lumin Siverskyi Donets pranë Stanytsia Luhanska, në Luhanskun e pushtuar nga Rusia, siç njofton The Kyiv Independent, duke cituar Shtabin e Përgjithshëm të Ukrainës, i cili e raportoi sulmin më 18 nëntor.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm, forcat ruse e përdornin këtë urë për të transportuar municion, karburant dhe pajisje drejt frontit. Goditja e saj synon të ngadalësojë furnizimin e njësive ruse dhe të vështirësojë lëvizjen e tyre në zonë.
Gjatë natës, forcat ukrainase goditën gjithashtu një objekt riparimi që i përkiste një njësie ushtarake ruse pranë Khomutovka, në rajonin Kursk të Rusisë. Objekti merrej me riparimin e pajisjeve ruse të dëmtuara, përpara se ato t’i ktheheshin fushëbetejës.
Shtabi i Përgjithshëm konfirmoi gjithashtu se një sulm ukrainas më 10 nëntor në uzinën e 123-të të riparimit të avionëve në Staraya Russa, në rajonin Novgorod të Rusisë, dëmtoi tre avionë ushtarakë rusë të transportit, përfshirë dëmtime të rënda në një Ilyushin Il-76. Il-76 është një avion transporti strategjik me katër motorë, i futur në shërbim në vitin 1974, që përdoret për të transportuar ngarkesa të rënda dhe trupa.
The Kyiv Independent thekson se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur sulmet e raportuara apo shkallën e dëmeve. Sulmet janë pjesë e përpjekjeve të Ukrainës për të prishur logjistikën ushtarake ruse.
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