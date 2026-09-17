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Konflikti SHBA - Iran

Kina i kërkoi privatisht Iranit t’i frenojë Huthi-t pas apelit të Arabisë Saudite — Reuters

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PEKIN — Kina u ka kërkuar privatisht zyrtarëve iranianë të ndihmojnë në frenimin e Huthi-ve të Jemenit, pasi Arabia Saudite i bëri apel Pekinit për ndihmë pas sulmeve me dronë të Huthi-t ndaj mbretërisë, raportoi Reuters të enjten, duke cituar dy burime të njohura me çështjen.

Publikisht, Pekini bëri thirrje për përmbajtje, dialog dhe rivendosjen e lundrimit të sigurt, por mesazhi i tij privat ndaj Teheranit ishte më i ashpër, sipas burimeve, të cilat folën në kushtet e anonimitetit. Kina i kërkoi Iranit të përdorë ndikimin e tij te Huthi-t për të ndihmuar në parandalimin e ndërprerjeve të rrugëve energjetike.

Burimet nuk dhanë hollësi se si u dorëzua mesazhi, apo nëse ai u përcoll gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi në Pekin në fillim të javës.

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Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi gjatë vizitës së tij në Pekin këtë javë.

Sipas burimeve, përgjigja e Teheranit ishte se stabiliteti dhe paqja në rajon varen nga përfundimi i “agresionit” SHBA–Izrael kundër Iranit.

Zhvillimi nënvizon rolin në rritje të Kinës si ndërmjetëse në krizën e Lindjes së Mesme: Araghchi zhvilloi këtë javë bisedime në Pekin që i përshkroi si “të suksesshme”, ndërsa Pekini ka propozuar katër parimet e presidentit Xi Jinping për paqen rajonale. Ndërkohë, Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë sulmuar javët e fundit me raketa dhe dronë objektet saudite të naftës dhe bazat ushtarake, duke rritur presionin mbi Riadin.

Burimi: Reuters, përmes Al Jazeera

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