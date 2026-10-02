KINEMA- Vdes në moshën 79-vjeçare aktorja e “Animal House”, Mary Louise Weller
– Aktorja amerikane Mary Louise Weller, e njohur veçanërisht për rolin e Mandy Pepperidge në komedinë kult “Animal House”, është ndarë nga jeta në moshën 79-vjeçare, shkruan corriere.it.
Weller vdiq të enjten, më 1 tetor, një ditë para ditëlindjes së saj, pas një sëmundjeje të shkurtër. Lajmin e bëri të ditur partneri i saj, Michael Roy Curtis, raportojnë mediat e specializuara amerikane.
Roli që e bëri të njohur
Viti 1978 shënoi një moment të rëndësishëm në karrierën e Weller, kur ajo u shfaq në “Animal House”, filmin komedi të regjisorit John Landis.
Ajo interpretoi Mandy Pepperidge, një vajzë e lidhur me një shoqatë studentore dhe e dashura e Gregory Marmalard, presidentit arrogant të një prej vëllazërive studentore, rol i interpretuar nga James Daughton.
Një nga skenat më të njohura të filmit është ajo ku John Belushi, në rolin e John “Bluto” Blutarsky, ngjitet në një shkallë për të përgjuar Mandy-n ndërsa ajo po ndërrohej në dhomën e saj.
Në fund të filmit, përmes përshkrimit të fatit të personazheve, zbulohet se Mandy dhe Bluto do të martohen dhe do të jetojnë në Washington, ku Blutarsky do të bëhet senator i Shteteve të Bashkuara.
Në një intervistë për “Los Angeles Times” në vitin 1986, Weller kishte folur me humor për llojet e roleve që i ofroheshin: ajo shpesh luante “vajzën e bukur në vështirësi” ose “vajzën e të pasurit që ka një Porsche dhe nuk të kushton vëmendje”
Aktorja do të mbetet e lidhur në kujtesën e publikut veçanërisht me rolin e Mandy Pepperidge në një prej komedive më të njohura amerikane të viteve ’70.
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