☁️
Tiranë 20°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,247 ▲ +0.27% ETH $2,636 ▲ +0.27% XRP $1.4285 ▲ +1.9% SOL $111.0500 ▼ -2.09%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Atlanta Braves rikthehen në playoff, sigurojnë vend me fitoren 6-2 ndaj Astros “Mungesa e stafit të kualifikuar përkeqësoi shërbimin gjatë këtij sezoni veror” Shkatërrimi i bregdetit në Baošići: Pushteti ndryshoi, por zakonet e investitorëve nuk ndryshuan — paralela me Lipcit e vitit 2008 Irani: Pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së është e drejta jonë — SHBA konfirmoi vizat Ministri i Brendshëm i Pakistanit viziton Teheranin të dielën — pa mesazhe specifike për ndërmjetësimin
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit: Mbrojtja ajrore ndërpret raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit

· 2 min lexim
Riad, kryeqyteti i Arabisë Saudite. Koalicioni thotë se mbrojtja ajrore ndërpreu një raketë balistike të Huthi-t drejt qytetit. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite njoftuan se mbrojtja ajrore ka ndërprerë dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga milicia “terroriste” Huthi drejt kryeqytetit Riad. Njoftimi u bë nga zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajori Turki al-Maliki, si përgjigje ndaj pretendimeve të mëparshme të Huthi-t se kishin goditur “objektiva të ndjeshme” në Arabinë Saudite me raketa dhe dronë.

Al-Maliki tha se forcat e mbrojtjes ajrore i penguan përpjekjet armiqësore të Huthi-t përpara se të arrinin objektivat e tyre, duke përfshirë përpjekjet për të goditur civilë dhe infrastrukturë civile në qytetet Taif, Baish, Farasan dhe Yanbu.

Sipas tij, Huthi-t po përshkallëzojnë përpjekjet për të goditur civilë dhe infrastrukturë civile në kryeqytet, ndërsa komanda e koalicionit “afirmon të drejtën e saj për të marrë masat e duhura për të frenuar sjelljen e milicisë terroriste Huthi, në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar”.

Kjo është përgjigja e parë zyrtare e koalicionit ndaj pretendimeve të Huthi-t të bëra më herët gjatë ditës për sulme ndaj objektivave të ndjeshme në Riad — pretendime që tashmë janë raportuar edhe në 24-ore.com.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu