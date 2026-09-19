Koalicioni saudit: Mbrojtja ajrore ndërpret raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit
Forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite njoftuan se mbrojtja ajrore ka ndërprerë dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga milicia “terroriste” Huthi drejt kryeqytetit Riad. Njoftimi u bë nga zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajori Turki al-Maliki, si përgjigje ndaj pretendimeve të mëparshme të Huthi-t se kishin goditur “objektiva të ndjeshme” në Arabinë Saudite me raketa dhe dronë.
Al-Maliki tha se forcat e mbrojtjes ajrore i penguan përpjekjet armiqësore të Huthi-t përpara se të arrinin objektivat e tyre, duke përfshirë përpjekjet për të goditur civilë dhe infrastrukturë civile në qytetet Taif, Baish, Farasan dhe Yanbu.
Sipas tij, Huthi-t po përshkallëzojnë përpjekjet për të goditur civilë dhe infrastrukturë civile në kryeqytet, ndërsa komanda e koalicionit “afirmon të drejtën e saj për të marrë masat e duhura për të frenuar sjelljen e milicisë terroriste Huthi, në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar”.
Kjo është përgjigja e parë zyrtare e koalicionit ndaj pretendimeve të Huthi-t të bëra më herët gjatë ditës për sulme ndaj objektivave të ndjeshme në Riad — pretendime që tashmë janë raportuar edhe në 24-ore.com.
Burimi: Al Jazeera
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