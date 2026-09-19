Fidan: Arabia Saudite duhet të mbahet jashtë luftës SHBA–Iran — bisedimet ende të bllokuara nga mosbesimi
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, dënoi sulmet e pretenduara ndaj Arabisë Saudite, përfshirë objektivat në Mekë dhe infrastrukturën e naftës, duke thënë se mbretëria duhet të mbahet jashtë konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. “Po shohim sulme shumë të rrezikshme që synojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe infrastrukturën e Mbretërisë së Arabisë Saudite”, tha Fidan në një intervistë për televizionin turk NTV.
“Ne nuk e pranojmë që kjo të bëhet pjesë e mosmarrëveshjes dhe konfliktit të vazhdueshëm mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara; Mbretëria e Arabisë Saudite duhet të mbahet jashtë këtij ekuacioni, pasi ajo nuk kërkon të përfshihet”, shtoi ai, duke vënë në dukje përgjegjësinë e ndërsjellë të aleancës mes vendeve të përfshira.
Fidan paralajmëroi gjithashtu se ndërprerjet serioze të rrugëve të furnizimit me energji po krijojnë “një situatë jashtëzakonisht të vështirë” për vende si Turqia që varen shumë nga energjia e importuar, duke përmendur efektin shtesë të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike edhe në luftën Rusi–Ukrainë.
Për negociatat SHBA–Iran, Fidan tha se ato mbeten të bllokuara pas muajsh ngërçi dhe se ekziston “një mungesë e konsiderueshme besimi mes palëve”. Sipas tij, efektet ekonomike të konfliktit “kanë filluar të tejkalojnë atë që vendet e prekura mund të tolerojnë”, duke vënë në dukje hapjen e Ngushticës Bab al-Mandeb nga Jemeni si “një lëvizje për ta zgjeruar gradualisht konfliktin drejt Arabisë Saudite”. Ai shtoi se për marrëveshjen e Mekës ishte arritur një mirëkuptim në Pakistan, por “u shfaqën mospërputhje” në zbatimin e saj, ndërsa puna për institucionalizimin e aleancës — përfshirë një Sekretariat të Përgjithshëm dhe një seli ushtarake — është pranë përfundimit.
Burimi: Al Jazeera
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