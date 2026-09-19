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Konflikti SHBA - Iran

Ministri i Brendshëm i Pakistanit viziton Teheranin të dielën — pa mesazhe specifike për ndërmjetësimin

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Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, do të vizitojë Teheranin të dielën për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, njoftoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, për televizionin shtetëror iranian.

Sipas Baghaeit, në udhëtim “nuk ka plan për shkëmbimin e ndonjë mesazhi specifik” në lidhje me përpjekjet e ndërmjetësimit për t’i dhënë fund luftës mes SHBA-së dhe Iranit.

Vizita vjen në një moment kur Pakistani përmendet vazhdimisht si një nga vendet ndërmjetësuese mes Teheranit dhe Uashingtonit, krahas Katarit — një rol që vetë zyrtarët iranianë e kanë konfirmuar ditët e fundit, përfshirë deklaratat e sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, Mohsen Rezaei, për diplomaci të ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani.

Burimi: Al Jazeera

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