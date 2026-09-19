Irani: Pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së është e drejta jonë — SHBA konfirmoi vizat
Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork javën e ardhshme është e drejta e Teheranit, pasi Shtetet e Bashkuara konfirmuan dhënien e vizave për delegacionin iranian.
“Udhëtimi në Nju Jork nuk ka asnjë tërheqje për diplomatët iranianë, por është një bastion që nuk duhet braktisur”, tha zëdhënësi Esmail Baghaei, sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA. “Pjesëmarrja në samitin e OKB-së është e drejta jonë dhe në këtë tubim duhet të shpallim me zë të lartë drejtësinë e kombit iranian”.
Baghaei theksoi se udhëtimi “nuk duhet të përcjellë asnjë sinjal që armiku mund ta interpretojë si shenjë dobësie nga ana jonë” dhe se i vetmi mesazh duhet të jetë ai që pasqyron “fuqinë dhe autoritetin e vërtetë të Iranit”.
Deklarata vjen ndërsa gjetjet e OKB-së sugjerojnë se sulmet amerikane në Minab mund të përbëjnë krime lufte — një zhvillim që pritet t’i japë tonin fjalimeve të delegacionit iranian në Nju Jork.
Burimi: Al Jazeera
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