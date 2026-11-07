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07 Nën 2026
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Mali i Zi

Kollashin: A.R. ndalohet deri në 72 orë, dyshohet se vrau bashkëqytetarin V.B. me një send druri në përleshje

Prokuroria e Lartë në Bijelo Pole caktoi ndalim deri në 72 orë edhe për tre bashkëqytetarë të tjerë, të dyshuar për pjesëmarrje në përleshjen e 5 nëntorit ku humbi jetën V.B.

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Qendra e Kollashinit
Qendra e Kollashinit. Foto: Pythonax / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Siç njofton Vijesti, Prokuroria e Lartë e Shtetit në Bijelo Pole, pas marrjes në pyetje, caktoi ndalim deri në 72 orë për A.R. nga Kollashini, për dyshim të bazuar se ka kryer veprën penale të vrasjes.

Ndalim u caktua edhe për bashkëqytetarët e tij M.B., M.P. dhe B.G., për dyshim të bazuar se kanë kryer veprën penale të pjesëmarrjes në përleshje.

Sipas prokurorisë, nga provat e mbledhura deri tani del dyshim i bazuar se më 5 nëntor 2026, rreth orës 20:00, në Kollashin ka ndodhur një zënkë dhe përleshje mes A.R., B.G., M.B., M.P. dhe V.B., gjatë së cilës A.R. dyshohet se e ka goditur V.B. me një send druri në kokë, duke i shkaktuar plagë nga të cilat ai ka vdekur. B.G., M.B. dhe M.P. dyshohet se morën pjesë në përleshjen ku V.B. humbi jetën.

Kujtojmë se V.B. (64) vdiq më 5 nëntor pas përleshjes në qendër të Kollashinit dhe i biri i tij u plagos.

Prokurori i shtetit i Prokurorisë së Lartë në Bijelo Pole doli në vendngjarje dhe kreu hetimin, urdhëroi policët e autorizuar të marrin gjurmë nga vendngjarja, ndërsa trupi i të dëmtuarit, me urdhër të prokurorit, u dërgua në Qendrën Klinike të Malit të Zi për autopsi. Në vijim të procedurës do të merren masat e nevojshme për vendim në këtë çështje.

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