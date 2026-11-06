🌤️
Tiranë 8°C · Kryesisht kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,400 ▲0.63%
DOW 51,432 ▼0.18%
NASDAQ 24,646 ▲1.36%
NAFTA 90.99 ▲0.52%
ARI 4,076 ▼0.9%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $75,704 ▼ -0.41% ETH $2,228 ▼ -0.98% XRP $1.1819 ▼ -4.14% SOL $90.0200 ▲ +0.82%
S&P 500 7,400 ▲0.63 % DOW 51,432 ▼0.18 % NASDAQ 24,646 ▲1.36 % NAFTA 90.99 ▲0.52 % ARI 4,076 ▼0.9 % S&P 500 7,400 ▲0.63 % DOW 51,432 ▼0.18 % NASDAQ 24,646 ▲1.36 % NAFTA 90.99 ▲0.52 % ARI 4,076 ▼0.9 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Qeveria ndryshon ligjin për Trashëgiminë Kulturore, rregulla të reja për monumentet: Tani më shumë kontroll mbi to! Trump mbështet Joe Gruters për një mandat tjetër në krye të Komitetit Kombëtar Republikan, pavarësisht humbjes së rëndë në mesmandat Spajić: Mali i Zi do të bëjë gjithçka për kompromis me Kroacinë në frymë evropiane Reforma e pensioneve gati në 2028/ Ministrja Ibrahimaj: Vitin tjetër dyfishohen bonuset mujore! Po monitorojmë çmimet e ushq Thuram rigjen Francën, konfirmim për Diouf: ja lista e Zidane
Menu
Mali i Zi

Spajić: Mali i Zi do të bëjë gjithçka për kompromis me Kroacinë në frymë evropiane

Kryeministri malazez e dha deklaratën pas konferencës ndërqeveritare në Bruksel, ku Mali i Zi mbylli edhe dy kapituj negociues me BE-në, ndërsa ekipet e ministrive të jashtme të dy vendeve, sipas tij, po punojnë pa pushim për çështjet dypalëshe të hapura.

· 2 min lexim
Kryeministri Milojko Spajiq në Konferencën ndërqeveritare Mali i Zi–BE (Këshilli i BE-së, CC BY)

Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, deklaroi se Mali i Zi do të bëjë gjithçka për të gjetur kompromis në “frymë evropiane” për çështjen që Kroacia e ka ngritur për përfundimin e negociatave të anëtarësimit të Malit të Zi, siç raporton portali kroat MojKraj. “Mali i Zi do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij që të gjejmë kompromis, në frymë evropiane, për të gjitha çështjet që potencialisht na ndajnë”, tha Spajić.

Deklarata u dha pas konferencës së anëtarësimit ku Mali i Zi mbylli dy kapituj: kapitullin 1, Lëvizja e lirë e mallrave, dhe kapitullin 12, Siguria e ushqimit, politika veterinare dhe fitosanitare. Me këtë, numri i kapitujve të mbyllur shkoi në 23 nga 33, ndërsa mbeten edhe 10.

Spajić tha se beson se kjo është një mundësi e shkëlqyer që dy vendet të afrohen në mënyrë evropiane. “Mendoj se kjo është një mundësi e shkëlqyer që dy vendet tona t’i afrojmë në mënyrë evropiane”, tha ai. Ai theksoi se ekipet e ministrive të punëve të jashtme “punojnë pa pushim me ekipin nga Kroacia për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të mundshme dypalëshe që mund të ekzistojnë”.

Komisioni Evropian këtë javë publikoi planin me afate sipas të cilit Podgorica mund t’i mbyllë të gjithë kapitujt deri në fund të këtij viti dhe në qershor të nënshkruajë traktatin e anëtarësimit. Për çdo hap në negociata, nevojitet konsensusi i të gjitha vendeve anëtare.

Qeveria e Malit të Zi së fundi vendosi të ndryshojë emrin e pishinës në Kotorr dhe të miratojë formalisht vendosjen e pllakës përkujtimore në ish-kampin e Morinjit, që ishin dy nga tetë kërkesat kroate. Kërkesat e tjera kroate janë zbardhja e fatit të personave të zhdukur, dëmshpërblimi i të burgosurve të Morinjit, ndjekja penale e përgjegjësve për krime lufte, zgjidhja e çështjeve pronësore-juridike të familjeve kroate, çështja e kufirit dhe kthimi i anijes shkollore “Jadran”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu