Anine Bing dhe Tecovas sjellin çizmet kauboj mes Parisit dhe Perëndimit amerikan
The Loretta, me qafë 17 inç, majë të ngushtë dhe thembër lëkure, dhe The Jamie, klasike me majë të rrumbullakët, qafë 11 inç dhe qepje me tetë rreshta, janë në qendër të bashkëpunimit Anine Bing x Tecovas, me çmime nga 180 deri në 525 dollarë.
Anine Bing dhe Tecovas kanë bashkuar forcat në një bashkëpunim që, sipas materialeve të shtypit, ka lindur nga shpirti i Perëndimit amerikan përballë rrugëve të Parisit, duke e çiftëzuar qëndrimin kauboj me vetëbesimin e lehtë të gruas Anine Bing, siç njofton Fashionista.
Në qendër të koleksionit është The Loretta, një çizme deklarative me qafë 17 inç, majë të ngushtë dhe thembër lëkure. Ajo është menduar si pjesa që tërheq vëmendjen, pa humbur karakterin klasik të çizmes kauboj.
Krahas saj vjen The Jamie, një çizme klasike me majë të rrumbullakët, qafë 11 inç dhe qepje me tetë rreshta. Detajet e saj të punuara me kujdes i japin një pamje të qetë, por të dallueshme, të përshtatshme për t’u veshur çdo ditë.
Të dyja çizmet janë punuar me dorë me astar lëkure të varur, një detaj që thekson cilësinë e punimit dhe rehatinë e tyre.
Koleksioni plotësohet edhe me dy stile kapele kauboj dhe dy rripa, përfshirë një kopsë me markën e përbashkët të të dyja markave. I gjithë bashkëpunimi kushton nga 180 deri në 525 dollarë dhe shitet në tecovas.com dhe aninebing.com.
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