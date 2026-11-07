☁️
Tiranë 6°C · Vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,910 ▼ -0.2% ETH $2,244 ▲ +0.43% XRP $1.1801 ▼ -2.77% SOL $90.3300 ▲ +0.58%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Ferguson dëmtohet në stërvitjen e së premtes dhe humb rikthimin, Nelson jashtë te Seahawks dhe Sanders titullar i konfirmuar te Browns 49ers pa tre marrës kundër Raiders, Kirk dëmton meniskun dhe Bosa e McCaffrey kthehen plotësisht Mets rifirmosin Robert Stockun me kontratë njëvjeçare në ligën e madhe Lions zyrtarisht pa pesë lojtarë kundër Dolphins, St. Brown në dyshim dhe Branch i pastër Mariners punësojnë Tanner Swansonin e Yankees si trajner stoli pranë Kanzlerit
Menu
Moda

Anine Bing dhe Tecovas sjellin çizmet kauboj mes Parisit dhe Perëndimit amerikan

The Loretta, me qafë 17 inç, majë të ngushtë dhe thembër lëkure, dhe The Jamie, klasike me majë të rrumbullakët, qafë 11 inç dhe qepje me tetë rreshta, janë në qendër të bashkëpunimit Anine Bing x Tecovas, me çmime nga 180 deri në 525 dollarë.

· 2 min lexim

Anine Bing dhe Tecovas kanë bashkuar forcat në një bashkëpunim që, sipas materialeve të shtypit, ka lindur nga shpirti i Perëndimit amerikan përballë rrugëve të Parisit, duke e çiftëzuar qëndrimin kauboj me vetëbesimin e lehtë të gruas Anine Bing, siç njofton Fashionista.

Në qendër të koleksionit është The Loretta, një çizme deklarative me qafë 17 inç, majë të ngushtë dhe thembër lëkure. Ajo është menduar si pjesa që tërheq vëmendjen, pa humbur karakterin klasik të çizmes kauboj.

Krahas saj vjen The Jamie, një çizme klasike me majë të rrumbullakët, qafë 11 inç dhe qepje me tetë rreshta. Detajet e saj të punuara me kujdes i japin një pamje të qetë, por të dallueshme, të përshtatshme për t’u veshur çdo ditë.

Të dyja çizmet janë punuar me dorë me astar lëkure të varur, një detaj që thekson cilësinë e punimit dhe rehatinë e tyre.

Koleksioni plotësohet edhe me dy stile kapele kauboj dhe dy rripa, përfshirë një kopsë me markën e përbashkët të të dyja markave. I gjithë bashkëpunimi kushton nga 180 deri në 525 dollarë dhe shitet në tecovas.com dhe aninebing.com.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu