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MLB

Yilber Diaz mbetet te Tigers, dërgohet në Triple-A Toledo pasi kaloi waivers

· 1 min lexim

Detroit Tigers e outright-uan Yilber Diaz-in në Triple-A Toledo të premten, siç njofton RotoWire, duke cituar Chris McCosky-n e The Detroit News.

Diaz ishte hequr nga lista prej 40 lojtarësh e Tigers në fillim të javës, por kaloi waivers pa u kërkuar nga ndonjë skuadër tjetër dhe do të mbetet pjesë e organizatës së Detroitit.

Hedhësi i djathtë ka regjistruar katër nisje si titullar dhe nëntë paraqitje si reliever në nivelin e ligës së madhe, me ERA 6.27 dhe raport 26:20 strikeout ndaj bazave në topa në 37.1 inning-e.

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