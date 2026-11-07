Yilber Diaz mbetet te Tigers, dërgohet në Triple-A Toledo pasi kaloi waivers
Detroit Tigers e outright-uan Yilber Diaz-in në Triple-A Toledo të premten, siç njofton RotoWire, duke cituar Chris McCosky-n e The Detroit News.
Diaz ishte hequr nga lista prej 40 lojtarësh e Tigers në fillim të javës, por kaloi waivers pa u kërkuar nga ndonjë skuadër tjetër dhe do të mbetet pjesë e organizatës së Detroitit.
Hedhësi i djathtë ka regjistruar katër nisje si titullar dhe nëntë paraqitje si reliever në nivelin e ligës së madhe, me ERA 6.27 dhe raport 26:20 strikeout ndaj bazave në topa në 37.1 inning-e.
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