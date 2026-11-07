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Moda

Warby Parker dhe Rare Beauty e Selena Gomez-it sjellin koleksionin e kufizuar me pesë palë syze

Kornizat frymëzohen nga nuancat e Soft Pinch Liquid Blush dhe shiten nga 95 deri në 145 dollarë secila.

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Marka e syzeve Warby Parker është bashkuar me Rare Beauty, markën e bukurisë të Selena Gomez-it, për një koleksion të kufizuar me pesë palë syze, siç njofton Fashionista.

Secila kornizë është frymëzuar nga një nuancë e Soft Pinch Liquid Blush të Rare Beauty, duke e kthyer ngjyrën e njohur të blush-it në një detaj të përditshëm të stilit personal.

Në fushatën e koleksionit luan Megan Skiendiel e grupit Katseye, e cila mban kornizat Gillian, të frymëzuara nga nuanca Hope.

Warby Parker ka bërë gjithashtu një donacion në mbështetje të Rare Impact Fund, fondit të lidhur me Rare Beauty.

Kornizat e koleksionit shiten nga 95 deri në 145 dollarë secila në warbyparker.com.

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