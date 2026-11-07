Joaquin Phoenix, fytyra e syzeve inteligjente të Gentle Monster në filmin e Jonathan Glazer
Gentle Monster hyn në botën e syzeve inteligjente me Joaquin Phoenix në një fushatë të drejtuar nga Jonathan Glazer; para-porositë hapen më 12 nëntor.
Marka koreano-jugore e syzeve Gentle Monster po hyn në botën e syzeve inteligjente dhe ka zgjedhur aktorin Joaquin Phoenix për të qenë fytyra e fushatës së saj të parë në këtë fushë, të drejtuar nga regjisori Jonathan Glazer, siç njofton Hypebeast.
Marka ka zbuluar teaserin e parë të filmit të fushatës, i cili eksploron marrëdhënien mes njerëzimit dhe teknologjisë përmes një narrative surreale që turbullon kufirin mes realitetit dhe iluzionit.
Glazer njihet më së miri për filmat “The Zone of Interest” dhe “Under the Skin”. Në film, Phoenix luan rolin e një shitësi që lëviz nëpër një hotel misterioz, ku takimet gjithnjë e më të çuditshme i shtrembërojnë perceptimin e realitetit; ndërsa përballet me figura të panjohura, syzet inteligjente bëhen një mjet komunikimi, duke i mundësuar të kuptojë dhe të ndërveprojë me një botë që në fillim duket e pakuptueshme.
Në vend të një prezantimi të zakonshëm produkti, fushata i vendos aftësitë e teknologjisë në qendër të rrëfimit, duke eksploruar se si syzet inteligjente mund të ndryshojnë mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe e përjetojnë mjedisin përreth. Ky hap shënon një kapitull të ri për Gentle Monster, teksa zgjerohet përtej syzeve tradicionale drejt teknologjisë së veshshme.
Filmi i plotë i fushatës do të shfaqet premierë më vonë gjatë këtij muaji. Para-porositë për Koleksionin e Syzeve Inteligjente hapen më 12 nëntor, ndërsa një prezantim publik do të mbahet në New York City nga 13 deri më 23 nëntor, me regjistrim përmes faqes zyrtare të Gentle Monster.
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