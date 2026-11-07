☁️
Tiranë 6°C · Vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,910 ▼ -0.2% ETH $2,244 ▲ +0.43% XRP $1.1801 ▼ -2.77% SOL $90.3300 ▲ +0.58%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Ferguson dëmtohet në stërvitjen e së premtes dhe humb rikthimin, Nelson jashtë te Seahawks dhe Sanders titullar i konfirmuar te Browns 49ers pa tre marrës kundër Raiders, Kirk dëmton meniskun dhe Bosa e McCaffrey kthehen plotësisht Mets rifirmosin Robert Stockun me kontratë njëvjeçare në ligën e madhe Lions zyrtarisht pa pesë lojtarë kundër Dolphins, St. Brown në dyshim dhe Branch i pastër Mariners punësojnë Tanner Swansonin e Yankees si trajner stoli pranë Kanzlerit
Menu
Moda

Joaquin Phoenix, fytyra e syzeve inteligjente të Gentle Monster në filmin e Jonathan Glazer

Gentle Monster hyn në botën e syzeve inteligjente me Joaquin Phoenix në një fushatë të drejtuar nga Jonathan Glazer; para-porositë hapen më 12 nëntor.

· 2 min lexim

Marka koreano-jugore e syzeve Gentle Monster po hyn në botën e syzeve inteligjente dhe ka zgjedhur aktorin Joaquin Phoenix për të qenë fytyra e fushatës së saj të parë në këtë fushë, të drejtuar nga regjisori Jonathan Glazer, siç njofton Hypebeast.

Marka ka zbuluar teaserin e parë të filmit të fushatës, i cili eksploron marrëdhënien mes njerëzimit dhe teknologjisë përmes një narrative surreale që turbullon kufirin mes realitetit dhe iluzionit.

Glazer njihet më së miri për filmat “The Zone of Interest” dhe “Under the Skin”. Në film, Phoenix luan rolin e një shitësi që lëviz nëpër një hotel misterioz, ku takimet gjithnjë e më të çuditshme i shtrembërojnë perceptimin e realitetit; ndërsa përballet me figura të panjohura, syzet inteligjente bëhen një mjet komunikimi, duke i mundësuar të kuptojë dhe të ndërveprojë me një botë që në fillim duket e pakuptueshme.

Në vend të një prezantimi të zakonshëm produkti, fushata i vendos aftësitë e teknologjisë në qendër të rrëfimit, duke eksploruar se si syzet inteligjente mund të ndryshojnë mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe e përjetojnë mjedisin përreth. Ky hap shënon një kapitull të ri për Gentle Monster, teksa zgjerohet përtej syzeve tradicionale drejt teknologjisë së veshshme.

Filmi i plotë i fushatës do të shfaqet premierë më vonë gjatë këtij muaji. Para-porositë për Koleksionin e Syzeve Inteligjente hapen më 12 nëntor, ndërsa një prezantim publik do të mbahet në New York City nga 13 deri më 23 nëntor, me regjistrim përmes faqes zyrtare të Gentle Monster.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu