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Konflikti SHBA - Iran

Komandanti i CENTCOM-it fluturon mbi Hormuz: SHBA-ja ka ndihmuar eksportin e mbi 1.5 miliardë fuçive naftë që nga vera

Admirali Brad Cooper vizitoi ngushticën dhe u takua me ushtarakët amerikanë, ndërsa Uashingtoni këmbëngul se Hormuzi mbetet i hapur, përballë pretendimit iranian për kontroll.

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Ngushtica e Hormuzit, pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran

Komandanti i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara (CENTCOM), admirali Brad Cooper, fluturoi të dielën me helikopter mbi Ngushticën e Hormuzit dhe u takua me ushtarakë amerikanë që shërbejnë në zonë. Siç njofton Al Jazeera, vizita u bë publike nga vetë CENTCOM-i në një deklaratë në rrjetin X.

Sipas deklaratës, forcat amerikane kanë ndihmuar partnerët e Gjirit të eksportojnë më shumë se 1.5 miliardë fuçi naftë bruto që nga vera — një shifër që Uashingtoni e paraqet si dëshmi se trafiku energjetik nëpër ngushticë ka vazhduar pavarësisht luftës me Iranin. Cooper tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë pranë partnerëve të Gjirit dhe industrisë së transportit detar dhe se janë të përkushtuara për lirinë e vazhdueshme të lundrimit nëpër Ngushticën e Hormuzit.

Vizita vjen në mes të një mosmarrëveshjeje të hapur për kontrollin e rrugës ujore strategjike. Irani pretendon kontrollin mbi ngushticën dhe ka paralajmëruar se menaxhimi i saj nuk do të kthehet më siç ishte përpara luftës, ndërsa ushtria amerikane ka shoqëruar anije nëpër të dhe Uashingtoni këmbëngul se Hormuzi mbetet “i hapur”.

Shifra e re shënon një rritje nga muajt e kaluar: në shtator Cooper kishte folur për më shumë se një miliard fuçi të eksportuara me ndihmën amerikane, ndërsa tani CENTCOM-i e quan kalimin e pragut prej 1.5 miliardë fuçish një “javë historike” për operacionin.

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