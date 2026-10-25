Trump: Sot nuk do të ketë sulm ndaj Iranit
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e përjashtoi të dielën mundësinë e një sulmi ndaj Iranit gjatë ditës së sotme. Siç njofton Al Jazeera, i pyetur nga gazetarët teksa po nisej nga Shtëpia e Bardhë për në Michigan nëse sulmet amerikane mund të rifillonin që sot, Trump fillimisht u përgjigj me shaka nëse vërtet pritej që ai t’ua tregonte këtë gazetarëve, por pastaj e dha përgjigjen qartë: jo, sot nuk do të ketë sulm.
Deklarata shënon një kthesë brenda një dite nga toni i së shtunës, kur presidenti amerikan kishte thënë se Uashingtoni po e mendonte seriozisht një goditje të re ndaj Teheranit dhe se ajo mund të ndodhte “ndoshta nesër” — pra që të dielën. Atëherë Trump kishte lënë të hapur edhe opsionin e një marrëveshjeje, të cilën e kishte quajtur “të madhe dhe të bukur”, duke shtuar se synimi i tij është ta ndalojë përgjithmonë Iranin të zhvillojë armë bërthamore.
Mohimi i sulmit të sotëm vjen në një ditë përpjekjesh diplomatike intensive: ndërmjetës nga Katari mbërritën të dielën në Teheran, në një përpjekje të koordinuar me Shtetet e Bashkuara për uljen e tensioneve mes dy vendeve, ndërsa Teherani zyrtar e ka kushtëzuar çdo përparim me pranimin amerikan të kërkesave të tij.
Nga pala iraniane, ministri i Jashtëm Abbas Araghchi deklaroi të dielën se as rifillimi i luftës nuk do t’i ndryshonte pozitat e Iranit dhe se menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit nuk do të kthehet më siç ishte përpara luftës — qëndrime që tregojnë se hendeku mes dy palëve mbetet i thellë, pavarësisht sinjaleve për bisedime.
Trump nuk e përjashtoi një sulm në ditët në vijim dhe deklaratat e tij për kohën e goditjeve ndaj Iranit kanë ndryshuar edhe më parë brenda pak ditësh, prandaj mohimi i së dielës vlen rreptësisht për sot. Vëmendja tani mbetet te ndërmjetësimi kataras në Teheran dhe te fakti nëse Uashingtoni do ta mbajë të hapur rrugën diplomatike apo do t’i rikthehet opsionit ushtarak.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.