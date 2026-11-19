Konflikt mes të dënuarve në burgun e Shkodrës, gjatë kontrolleve gjenden sende të ndaluara
Konflikt mes të dënuarve në IEVP Shkodër; gjatë kontrolleve të AMSEVP-së u gjetën sende të ndaluara në dhomat e tyre. Hetimet vijojnë.
Një konflikt mes disa të dënuarve ka ndodhur në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Shkodër, siç njofton BalkanWeb në publikimin e datës 19 nëntor 2026, në orën 09:53. Sipas njoftimit, autoritetet kanë ndërhyrë për të vënë situatën nën kontroll.
Pas konfliktit, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sistemit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (AMSEVP) kreu kontrolle në institucion. Gjatë kontrolleve, në dhomat e të dënuarve të përfshirë në konflikt u gjetën sende të ndaluara, siç njofton BalkanWeb.
Hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve.
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