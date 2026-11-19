Rowdy Tellez firmos me Rakuten Golden Eagles në Japoni pas nëntë sezoneve në MLB
Rakuten Golden Eagles, skuadra e Nippon Professional Baseball në Japoni, njoftoi se ka firmosur bazistin e parë Rowdy Tellez për sezonin 2027, sipas MLB Trade Rumors. Tellez, klient i Primo Sports Group, niset jashtë vendit pas nëntë sezonesh të pjesshme në ligën e madhe amerikane.
Sipas artikullit të Anthony Franco, të publikuar më 18 nëntor 2026, Tellez luajti vetëm shtatë ndeshje të sezonit të rregullt për Atlanta Braves këtë vit. Braves e mbajtën atë në Triple-A në gjysmën e dytë të sezonit, por e shtuan në listën e playoff-it si lojtar rezervë nga stoli; ai nuk pati asnjë goditje në dy paraqitje në pjatë, por fitoi dy ecje në aksionin e tij të parë në playoff pas pesë vjetësh.
31-vjeçari, i cili mbush 32 vjeç në mars, ka grumbulluar më shumë se 2,600 paraqitje në pjatë në nivelin e ligës së madhe. Ai ishte bazist i parë titullar për disa sezone në Toronto dhe Milwaukee, përfshirë një sezon me 35 home run për Brewers në vitin 2022. Edhe Associated Press njoftoi nga Tokio se ai debutoi me Toronto Blue Jays në vitin 2018 dhe ka luajtur për gjashtë skuadra të MLB-së.
Në sezonet e fundit ai ka lëvizur nga një skuadër në tjetrën pa të njëjtin sukses; ai vazhdoi të godiste me dy shifra home run ndërsa luante rregullisht, por nuk ka arritur një përqindje bazë prej .300 në një sezon që nga viti 2022.
Ai shkon në Japoni me një linjë karriere prej .234/.299/.437 dhe 123 home run. Sipas MLB Trade Rumors, ai mund ta kishte bërë këtë lëvizje edhe në një periudhë të zakonshme jashtë sezonit, në vend që të pranonte një kontratë të ligës së vogël, por gjithashtu shmang bllokimin e pritur dhe siguron të ardhura të garantuara për vitin e ardhshëm.
Për lexuesit në Michigan, ky është një tjetër kapitull i bejsbollit amerikan që vazhdon jashtë vendit — një lojtar me përvojë të gjatë në MLB që zgjedh Japoninë për sfidën e radhës në karrierë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.