Ekstradohet nga Kosova në SHBA i dyshuari për krime kibernetike, kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar
Më 19 nëntor 2026, një shtetas kosovar u ekstradua nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç njofton KosovaPress. Ai kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së SHBA-së dhe dyshohet për përfshirje në vepra penale që lidhen me krime kibernetike.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, raporton Telegrafi, operacioni u realizua nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitë e tjera përkatëse të Policisë së Kosovës dhe me institucionet e drejtësisë.
Personi i ekstraduar iu dorëzua autoriteteve të SHBA-së, përkatësisht njësisë U.S. Marshals, në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”.
Policia e Kosovës tha se do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të parandaluar, hetuar dhe luftuar veprimtaritë kriminale, si dhe për të identifikuar dhe arrestuar personat e kërkuar brenda dhe jashtë vendit.
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