Kotorr: Kryetari Jokiq kërkon që pishina të quhet “Pishina Dimërore Kotorr”, emërtimin me emrin e Njegoshit e quan gabim
Kryetari i Komunës së Kotorrit, Vladimir Jokiq, i ka dërguar ministrit të Sportit dhe Rinisë kërkesë zyrtare që pishina e qytetit, të cilën qeveria e emërtoi së fundmi me emrin e Petar II Petrović Njegoshit, të riemërtohet "Pishina Dimërore Kotorr", duke e quajtur emërtimin aktual një gabim dhe "hedhje kripe mbi plagën" e kotorrasve.
Kryetari i Komunës së Kotorrit, Vladimir Jokiq, i ka dërguar ministrit të Sportit dhe Rinisë, Zoran Jojiqit, kërkesë për dhënien e pëlqimit që pishina e qytetit të Kotorrit të riemërtohet “Pishina Dimërore Kotorr”. Siç njofton portali CdM, Jokiq ka theksuar se emri i mëparshëm i pishinës, ai i vaterpolistit Zoran “Džimi” Gopčević, kishte shkaktuar probleme ndërshtetërore dhe mund ta ngadalësonte rrugën evropiane të Malit të Zi, por vendimi që objekti të marrë emrin e Njegoshit përbën, sipas tij, një gabim që do ta thellonte më tej pakënaqësinë në Kotorr.
Në letrën e hapur drejtuar ministrit, Jokiq shpjegon se komuna, ndonëse me zemër të rëndë, e kishte pranuar ndryshimin e emrit të Gopčevićit, duke pasur parasysh rëndësinë e integrimit evropian. Për këtë arsye, më 19 tetor ai i kishte propozuar ministrit pikërisht emrin “Pishina Dimërore Kotorr”, duke pritur që ministria ta vlerësonte veçorinë e situatës dhe çështja të mbyllej përfundimisht.
“Më së shumti u befasova pakëndshëm kur lexova në media paralajmërimin se për emrin e pishinës në Kotorr do të propozonit emrin e Petar II Petrović Njegoshit, duke besuar se bëhej fjalë për një informacion të paverifikuar. Fakti që ju, megjithatë, formalisht ia propozuat qeverisë këtë emër dhe ai u pranua, na la të gjithëve të zënë në befasi. Një veprim i tillë përbën, jam i bindur pa dashje, hedhje kripe mbi plagën tonë”, ka shkruar Jokiq, siç përcjell CdM.
Kryetari i komunës ka theksuar se Kotorri ka lidhje të forta historike e kulturore me Njegoshin: vladika dhe poeti malazez udhëtimet e tij i fillonte dhe i mbaronte në këtë qytet, shumë familjeve kotorrase u kishte kushtuar vargje, ndërsa në Prčanj, në vitin 1850, kishte shkruar testamentin e tij. Ai kujtoi edhe fjalët e Njegoshit të vitit 1848 se Boka dhe Mali i Zi janë të bashkuara “si shpirti me trupin”. Megjithatë, pranë pishinës ndodhen tashmë shkolla fillore “Petar II Petrović Njegoš” dhe rruga e Njegoshit, dhe sipas Jokiqit emërtimi i pishinës me emrin e tij nuk e thelloi kujtimin, por pati efektin e kundërt, duke u bërë objekt thuajse talljeje në opinionin kotorras — një gabim i bërë, siç beson ai, pa qëllim, nga mosnjohja e kontekstit lokal.
Në kërkesën formale, Komuna e Kotorrit mbështetet në nenin 106a të Ligjit për Sportin, i cili lejon emërtimin e objekteve sportive sipas emrit të vetëqeverisjes lokale ose të vendbanimit ku ndodhen, dhe vlerëson se fakti që emri aktual është caktuar me vendim qeverie nuk përbën pengesë ligjore për ndryshimin e tij të mëvonshëm. Jokiq ka kërkuar që ministria të japë pëlqimin brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës, pas çka vendimi do t’i shkonte Kuvendit të Komunës së Kotorrit për shqyrtim dhe vendimmarrje.
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