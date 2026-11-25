AGJENDA NDËRKOMBËTARE 25.11.2026
BOTË – Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave.
BRUKSEL (Belgjikë) – Samiti BE-Ballkani Perëndimor.
JIUQUAN (Kinë) – Nisja e misionit hapësinor me ”pilot Shenzhou-24”.
SHBA – Ushtria planifikon të shkatërrojë materialin shpërthyes të vjetër në Iowa pavarësisht shqetësimeve shëndetësore.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për sanksionet kundër al-Shabaab në Somali.
PARIS (Francë) – Vendim për një “antifa” siriane të kërkuar nga Hungaria.
STRASBURG (Francë) – BE paraqet planin për të zhvilluar informatikën kuantike.
ATHINË (Greqi) – Grevë kombëtare 24-orëshe nga nëpunësit civilë që kërkojnë paga rritje, masa për të luftuar koston e lartë të jetesës dhe krizën e strehimit.
PARIS (Francë) – Forumi i 25-të Ekonomik Ndërkombëtar për Afrikën i organizuar nga OECD.
ATHINË (Greqi) – Ministria e Kulturës zbulon një vend të rrallë arkeologjik të lidhur me një ekzekutim publik./ a.jor.
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