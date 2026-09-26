Kriza e Hormuzit ekspozon ekonominë e Irakut: eksporte të ndërprera, importe më të shtrenjta, monedhë më e dobët
Kryeministri Ali al-Zaidi e përshkroi vendin si përballë "sfidave ekonomike të jashtëzakonshme", ndërsa lufta SHBA–Izrael kundër Iranit dhe kriza e Hormuzit kanë përmbysur ekuilibrin tregtar të Irakut.
Eksporti i tij i madh është nafta dhe rezervat e mëdha kanë bërë që të ardhurat nga shitjet jashtë ta kompensonin deficitin tregtar me botën.
Gjërat kanë ndryshuar që nga fillimi i luftës SHBA–Izrael kundër Iranit në fund të shkurtit dhe kriza pasuese në Ngushticën e Hormuzit.
Tani kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, e ka përshkruar vendin si përballë “sfidave ekonomike të jashtëzakonshme”.
Eksportet e ndërprera të naftës, importet më të shtrenjta dhe një monedhë më e dobët kanë ekspozuar brishtësinë strukturore të ekonomisë irakiane, e cila varet nga rrugët detare që kalojnë përmes Hormuzit për shitjen e arit të zi dhe për mallrat bazë që vendi nuk prodhon vetë.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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