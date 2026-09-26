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Konflikti SHBA - Iran

Kriza e Hormuzit ekspozon ekonominë e Irakut: eksporte të ndërprera, importe më të shtrenjta, monedhë më e dobët

Kryeministri Ali al-Zaidi e përshkroi vendin si përballë "sfidave ekonomike të jashtëzakonshme", ndërsa lufta SHBA–Izrael kundër Iranit dhe kriza e Hormuzit kanë përmbysur ekuilibrin tregtar të Irakut.

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Cisternë nafte pranë terminalit Al Basrah në Gjirin Persik, arteria kryesore e eksporteve irakiane. Foto: US Navy / Wikimedia Commons (domen publik).

Eksporti i tij i madh është nafta dhe rezervat e mëdha kanë bërë që të ardhurat nga shitjet jashtë ta kompensonin deficitin tregtar me botën.

Gjërat kanë ndryshuar që nga fillimi i luftës SHBA–Izrael kundër Iranit në fund të shkurtit dhe kriza pasuese në Ngushticën e Hormuzit.

Tani kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, e ka përshkruar vendin si përballë “sfidave ekonomike të jashtëzakonshme”.

Eksportet e ndërprera të naftës, importet më të shtrenjta dhe një monedhë më e dobët kanë ekspozuar brishtësinë strukturore të ekonomisë irakiane, e cila varet nga rrugët detare që kalojnë përmes Hormuzit për shitjen e arit të zi dhe për mallrat bazë që vendi nuk prodhon vetë.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days

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