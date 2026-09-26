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Serbia

UEFA e dënon Partizanin me 42.000 euro gjobë dhe mbyllje të pjesshme të stadiumit për sjelljen e tifozëve ndaj Getafes

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Komisioni Disiplinor i UEFA-s e dënoi Partizanin e Beogradit me 42.000 euro gjobë dhe me mbyllje të pjesshme të stadiumit në ndeshjen e ardhshme në shtëpi në garat evropiane, për sjelljen e tifozëve të klubit beogradas në ndeshjen kualifikuese të Ligës së Konferencës kundër Getafes.

Sipas UEFA-s, Partizani u dënua për sjellje raciste dhe/ose diskriminuese të tifozëve, si dhe për përdorimin e piroteknikës dhe treguesve laserikë. Për shkak të sjelljes diskriminuese, UEFA aktivizoi pezullimin e kushtëzuar të 28 korrikut, që parashikon mbylljen e pjesshme të stadiumit në Humsk — gjithsej 5.000 vende në tribunën perëndimore — gjatë ndeshjes së ardhshme të Partizanit në garat e UEFA-s.

Për sjelljen raciste dhe/ose diskriminuese “bardhezinjtë” u dënuan me 30.000 euro dhe me dënim të kushtëzuar dyvjeçar me mbylljen e një pjese të stadiumit prej gjithsej 15.000 vendesh. Përveç kësaj u shqiptuan 2.000 euro gjobë për përdorimin e piroteknikës dhe 10.000 euro për përdorimin e treguesve laserikë.

Partizani e kishte mposhtur Getafen 2:1 në ndeshjen e kthimit të play-off-it të kualifikueseve të Ligës së Konferencës, më 27 gusht.

Burimi: Tanjug / RTS

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