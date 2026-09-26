BE paralajmëron “krizë çmimesh” energjetike për shkak të ndërprerjeve nga lufta e Iranit
Komisioneri i Energjisë Dan Jørgensen tha se Evropa po përballet me një krizë çmimesh të lidhur me krizën e furnizimit, ndërsa vendet e BE-së përpiqen të mbushin magazinat e gazit të zbrazura gjatë dimrit.
Bashkimi Evropian po përballet me një krizë çmimesh të energjisë si pasojë e pasojave të luftës së Iranit në tregjet e naftës dhe gazit, paralajmëroi shefi i energjisë i BE-së.
“Po përballemi me një krizë çmimesh të lidhur me një krizë furnizimi,” tha komisioneri i Energjisë i BE-së, Dan Jørgensen, ndërsa vendet evropiane luftojnë të mbushin sërish magazinat e gazit të zbrazura gjatë dimrit.
Megjithëse BE-ja është më e përgatitur sot sesa në dimrin e vitit 2021, kur Rusia ngushtoi furnizimin me gaz, Jørgensen paralajmëroi se konflikti në Iran mund të rrisë kostot e energjisë për familjet dhe bizneset.
“Ju ftoj të merrni në konsideratë marrjen ose vazhdimin e masave që mund të mbështesin injektimet [në magazinat e gazit], në një kontekst ku marzhi verë-dimër krijon joshje kundër tyre,” tha ai.
Paralajmërimi vjen ndërsa Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalonte rreth 20 për qind e naftës dhe gazit të lëngshëm natyror në botë para luftës, mbetet e bllokuar efektivisht, me transitet ditore të anijeve që kanë rënë në një mesatare 10-ditore prej rreth 18 anijesh, e në disa ditë deri në nëntë.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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