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NBA

LeBron James reagon ndaj pasimit anësor të Matthew Stafford për Davante Adams gjatë ndeshjes Rams–Giants

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Gjatë ndeshjes së së hënës mes Los Angeles Rams dhe New York Giants, Matthew Stafford realizoi një pasim anësor për touchdown që përfundoi te Davante Adams. Gjatë transmetimit u pa LeBron James duke imituar lëvizjen e pasimit, një reagim që tërhoqi vëmendjen e komentatorëve.

Sipas Bleacher Report, klipi me reagimin e LeBronit u përhap shpejt; si një lojtar që renditet i katërti në histori të NBA-së me 12,016 asistime në karrierë, ai di të vlerësojë një pas të mirë.

Videoja dhe diskutimet rreth lojës u përhapën në rrjetet sociale, ndërsa tifozët komentuan mënyrën e veprimit të Stafford dhe interpretimin e LeBronit në ekrane gjatë pushimeve të lojës.

Lajmi dhe klipi u raportuan nga Bleacher Report dhe vazhduan të qarkullojnë në përmbledhjet e ndeshjeve dhe rrjetet sociale, duke nxitur reagime të shumta nga fansat dhe analistët.

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