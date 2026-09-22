LeBron James reagon ndaj pasimit anësor të Matthew Stafford për Davante Adams gjatë ndeshjes Rams–Giants
Gjatë ndeshjes së së hënës mes Los Angeles Rams dhe New York Giants, Matthew Stafford realizoi një pasim anësor për touchdown që përfundoi te Davante Adams. Gjatë transmetimit u pa LeBron James duke imituar lëvizjen e pasimit, një reagim që tërhoqi vëmendjen e komentatorëve.
Sipas Bleacher Report, klipi me reagimin e LeBronit u përhap shpejt; si një lojtar që renditet i katërti në histori të NBA-së me 12,016 asistime në karrierë, ai di të vlerësojë një pas të mirë.
Videoja dhe diskutimet rreth lojës u përhapën në rrjetet sociale, ndërsa tifozët komentuan mënyrën e veprimit të Stafford dhe interpretimin e LeBronit në ekrane gjatë pushimeve të lojës.
Lajmi dhe klipi u raportuan nga Bleacher Report dhe vazhduan të qarkullojnë në përmbledhjet e ndeshjeve dhe rrjetet sociale, duke nxitur reagime të shumta nga fansat dhe analistët.
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