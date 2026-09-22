Limonatë tradicionale me mente — pija freskuese shtëpiake
Një pije e thjeshtë, natyrale dhe shumë freskuese: limonë të freskët, mente të gjelbër dhe pak mjaltë — gati për dhjetë minuta, perfekte për ditët e ngrohta.
Limonata shtëpiake me mente është pija më e dashur e verës në çdo sofrë — e thjeshtë për t’u përgatitur, pa konservantë dhe shumë më freskuese se çdo pije e gatshme nga tregu. Kombinimi i limonit me gjethet e mentës jep një shije të gjallë dhe aromatike që e duan të gjithë.
Përbërësit (për 6-8 gota)
- 4-5 limonë të mëdhenj (rreth 200 ml lëng limoni të shtrydhur)
- 1.5 litër ujë të ftohtë
- 60-80 g mjaltë (ose sheqer, sipas shijes)
- 1 tufë mente e freskët (10-12 gjethe)
- Kuba akulli
- 1 limon i prerë në feta për servirje
Hapat e përgatitjes
- Shtrydhni limonët dhe kullojeni lëngun që të hiqni farat dhe tulin e trashë.
- Në një enë të madhe, tretni mjaltin (ose sheqerin) në pak ujë të ngrohtë, pastaj shtoni ujin e ftohtë.
- Shtoni lëngun e limonit dhe përziejeni mirë.
- Grini lehtë gjethet e mentës midis duarve për të liruar aromën dhe hidhini në enë.
- Lëreni limonatën në frigorifer për të paktën 30 minuta që shijet të bashkohen.
- Servireni me kuba akulli, feta limoni dhe disa gjethe mente të freskët në çdo gotë.
Koha e përgatitjes: 10 minuta (plus 30 minuta ftohje) | Porcionet: 6-8 gota
Këshillë: Për një variant më të veçantë, shtoni disa feta xhenxhefili të freskët ose zëvendësoni një pjesë të ujit me ujë mineral të gazuar.
Tema: limonatë mente pije recetë verore
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