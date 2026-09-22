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Pije

Limonatë tradicionale me mente — pija freskuese shtëpiake

Një pije e thjeshtë, natyrale dhe shumë freskuese: limonë të freskët, mente të gjelbër dhe pak mjaltë — gati për dhjetë minuta, perfekte për ditët e ngrohta.

· 2 min lexim

Limonata shtëpiake me mente është pija më e dashur e verës në çdo sofrë — e thjeshtë për t’u përgatitur, pa konservantë dhe shumë më freskuese se çdo pije e gatshme nga tregu. Kombinimi i limonit me gjethet e mentës jep një shije të gjallë dhe aromatike që e duan të gjithë.

Përbërësit (për 6-8 gota)

  • 4-5 limonë të mëdhenj (rreth 200 ml lëng limoni të shtrydhur)
  • 1.5 litër ujë të ftohtë
  • 60-80 g mjaltë (ose sheqer, sipas shijes)
  • 1 tufë mente e freskët (10-12 gjethe)
  • Kuba akulli
  • 1 limon i prerë në feta për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Shtrydhni limonët dhe kullojeni lëngun që të hiqni farat dhe tulin e trashë.
  2. Në një enë të madhe, tretni mjaltin (ose sheqerin) në pak ujë të ngrohtë, pastaj shtoni ujin e ftohtë.
  3. Shtoni lëngun e limonit dhe përziejeni mirë.
  4. Grini lehtë gjethet e mentës midis duarve për të liruar aromën dhe hidhini në enë.
  5. Lëreni limonatën në frigorifer për të paktën 30 minuta që shijet të bashkohen.
  6. Servireni me kuba akulli, feta limoni dhe disa gjethe mente të freskët në çdo gotë.

Koha e përgatitjes: 10 minuta (plus 30 minuta ftohje) | Porcionet: 6-8 gota

Këshillë: Për një variant më të veçantë, shtoni disa feta xhenxhefili të freskët ose zëvendësoni një pjesë të ujit me ujë mineral të gazuar.

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