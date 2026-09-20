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Pije

Aperol Spritz klasik italian — kokteji portokalli i verës

· 1 min lexim

Përbërësit (për 1 gotë):

  • 90 ml Aperol
  • 90 ml prosecco (verë e bardhë e gazuar, e ftohtë)
  • 30 ml ujë të gazuar (soda)
  • Akull shumë
  • 1 fetë portokalli për dekorim

Hapat e përgatitjes:

  1. Mbush një gotë vere (balloon glass) plot me kube akulli.
  2. Hidheni Aperol-in sipër akullit.
  3. Shtoni prosecco-n e ftohtë, duke e derdhur ngadalë.
  4. Shtoni ujin e gazuar dhe përziejeni butësisht një herë me lugë.
  5. Dekorojeni me fetën e portokallit dhe servireni menjëherë.

Koha e përgatitjes: 5 minuta. Porcione: 1 gotë. Këshillë: proporcionet klasike janë 3-2-1 (3 pjesë prosecco, 2 pjesë Aperol, 1 pjesë ujë i gazuar); mbajini përbërësit mirë të ftohtë për shijen më të mirë.

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