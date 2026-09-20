Aperol Spritz klasik italian — kokteji portokalli i verës
Përbërësit (për 1 gotë):
- 90 ml Aperol
- 90 ml prosecco (verë e bardhë e gazuar, e ftohtë)
- 30 ml ujë të gazuar (soda)
- Akull shumë
- 1 fetë portokalli për dekorim
Hapat e përgatitjes:
- Mbush një gotë vere (balloon glass) plot me kube akulli.
- Hidheni Aperol-in sipër akullit.
- Shtoni prosecco-n e ftohtë, duke e derdhur ngadalë.
- Shtoni ujin e gazuar dhe përziejeni butësisht një herë me lugë.
- Dekorojeni me fetën e portokallit dhe servireni menjëherë.
Koha e përgatitjes: 5 minuta. Porcione: 1 gotë. Këshillë: proporcionet klasike janë 3-2-1 (3 pjesë prosecco, 2 pjesë Aperol, 1 pjesë ujë i gazuar); mbajini përbërësit mirë të ftohtë për shijen më të mirë.
Tema: Aperol Spritz koktej pije
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